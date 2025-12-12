International

Turbulențe pe piața tech. Oracle, în picaj pe bursă după raportările financiare dezamăgitoare

Comentează știrea
Turbulențe pe piața tech. Oracle, în picaj pe bursă după raportările financiare dezamăgitoareOracle / sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Acţiunile Oracle s-au prăbuşit joi cu până la 15%, stabilizându-se ulterior la un declin de 11%, după ce gigantul IT a publicat venituri trimestriale sub aşteptările analiştilor, în ciuda cererii record pentru infrastructura dedicată inteligenţei artificiale, relatează CNBC.

Veniturile companiei au ajuns la 16,06 miliarde de dolari, sub estimarea de 16,21 miliarde indicată de LSEG, iar piaţa a reacţionat imediat.

Momente dificile pentru Oracle

Slăbiciunea raportărilor Oracle a lovit tot segmentul de acţiuni legate de AI: Nvidia a scăzut cu peste 2%, Micron cu 1%, CoreWeave cu 5%, iar AMD cu 3%. Oracle rămâne în centrul atenţiei investitorilor, mai ales după mişcările uriaşe din septembrie, când a atras 18 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni considerată una dintre cele mai mari din istoria sectorului tech.

Tot atunci, compania a încheiat un acord de 300 de miliarde de dolari cu OpenAI, consolidându-şi poziţia pe piaţa infrastructurii cloud, unde concurează direct cu Amazon, Microsoft şi Google.

Anca Alexandrescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să câștige de partea sa electoratul suveranist
Anca Alexandrescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să câștige de partea sa electoratul suveranist
Tot ce trebuie să știi despre serviciile gratuite oferite de medicul de familie la domiciliu. În ce situații le poți solicita
Tot ce trebuie să știi despre serviciile gratuite oferite de medicul de familie la domiciliu. În ce situații le poți solicita
scădere

Scădere. Sursa foto: Arhiva EVZ

Compania a apelat la împrumuturi mari

În ciuda ambiţiilor, creşte îngrijorarea legată de nivelul datoriei şi de ritmul accelerat al investiţiilor în infrastructura AI. Oracle a contractat deja împrumuturi masive pentru construirea unor centre de date în New Mexico şi Wisconsin, iar analiştii de la Citi estimează că firma va continua să emită anual între 20 şi 30 de miliarde de dolari în datorie, timp de trei ani.

În prezentarea rezultatelor financiare, directorul financiar Doug Kehring a insistat că Oracle îşi va păstra ratingul „investment grade”. El a vorbit şi despre opţiuni alternative de finanţare, de la acorduri cu clienţi care îşi pot instala propriile cipuri în centrele de date Oracle până la soluţii de leasing negociate cu furnizorii.

Oracle, așteptări pentru finalul de an

Pentru anul fiscal curent, cheltuielile de capital sunt estimate la 50 de miliarde de dolari, un salt considerabil faţă de cei 35 de miliarde anunţaţi în septembrie. În anul fiscal 2025, compania a cheltuit 21,2 miliarde, semn al expansiunii accelerate în zona infrastructurii AI.

Fluxul de numerar liber al Oracle pentru trimestrul încheiat în noiembrie a fost negativ, ajungând la aproape 10 miliarde de dolari, nivel mult sub aşteptările analiştilor, care anticipau un minus de 5,2 miliarde. Indicatorul este atent monitorizat de investitori, în special în contextul temerilor legate de o posibilă „bulă AI”.

Analiştii Wedbush afirmă că, deşi situaţia financiară a companiei ridică unele semne de întrebare, cererea uriaşă pentru soluţiile de inteligenţă artificială dezvoltate de Oracle reprezintă „un semnal extrem de pozitiv”. Ei consideră scăderile din piaţă drept „o oportunitate clară de cumpărare”.

În ciuda declinului din ultimele zile, acţiunile Oracle rămân pe creştere cu 34% de la începutul anului, un avans care subliniază interesul solid al investitorilor pentru planurile companiei din zona AI.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:50 - Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
11:39 - Anca Alexandrescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să câștige de partea sa electoratul suveranist
11:33 - Oil Terminal își reconfirmă statutul de lider regional: Investiții istorice și țintă de profit atinsă în 2025, prin m...
11:24 - Premieră la Australian Open. Turneul începe cu o ceremonie la care vor fi prezente legendele tenisului
11:17 - Teatrul Maidan, compania co-fondată de Cătălina Grama Ipate (Jojo), lansează „6 inimi, 3 greșeli”, un spectacol comic...
11:09 - Snoop Dogg, antrenor onorific al echipei olimpice SUA: Este doar începutul

HAI România!

Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale