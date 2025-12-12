Turbulențe pe piața tech. Oracle, în picaj pe bursă după raportările financiare dezamăgitoare

Acţiunile Oracle s-au prăbuşit joi cu până la 15%, stabilizându-se ulterior la un declin de 11%, după ce gigantul IT a publicat venituri trimestriale sub aşteptările analiştilor, în ciuda cererii record pentru infrastructura dedicată inteligenţei artificiale, relatează CNBC.

Veniturile companiei au ajuns la 16,06 miliarde de dolari, sub estimarea de 16,21 miliarde indicată de LSEG, iar piaţa a reacţionat imediat.

Slăbiciunea raportărilor Oracle a lovit tot segmentul de acţiuni legate de AI: Nvidia a scăzut cu peste 2%, Micron cu 1%, CoreWeave cu 5%, iar AMD cu 3%. Oracle rămâne în centrul atenţiei investitorilor, mai ales după mişcările uriaşe din septembrie, când a atras 18 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni considerată una dintre cele mai mari din istoria sectorului tech.

Tot atunci, compania a încheiat un acord de 300 de miliarde de dolari cu OpenAI, consolidându-şi poziţia pe piaţa infrastructurii cloud, unde concurează direct cu Amazon, Microsoft şi Google.

În ciuda ambiţiilor, creşte îngrijorarea legată de nivelul datoriei şi de ritmul accelerat al investiţiilor în infrastructura AI. Oracle a contractat deja împrumuturi masive pentru construirea unor centre de date în New Mexico şi Wisconsin, iar analiştii de la Citi estimează că firma va continua să emită anual între 20 şi 30 de miliarde de dolari în datorie, timp de trei ani.

În prezentarea rezultatelor financiare, directorul financiar Doug Kehring a insistat că Oracle îşi va păstra ratingul „investment grade”. El a vorbit şi despre opţiuni alternative de finanţare, de la acorduri cu clienţi care îşi pot instala propriile cipuri în centrele de date Oracle până la soluţii de leasing negociate cu furnizorii.

Pentru anul fiscal curent, cheltuielile de capital sunt estimate la 50 de miliarde de dolari, un salt considerabil faţă de cei 35 de miliarde anunţaţi în septembrie. În anul fiscal 2025, compania a cheltuit 21,2 miliarde, semn al expansiunii accelerate în zona infrastructurii AI.

Fluxul de numerar liber al Oracle pentru trimestrul încheiat în noiembrie a fost negativ, ajungând la aproape 10 miliarde de dolari, nivel mult sub aşteptările analiştilor, care anticipau un minus de 5,2 miliarde. Indicatorul este atent monitorizat de investitori, în special în contextul temerilor legate de o posibilă „bulă AI”.

Analiştii Wedbush afirmă că, deşi situaţia financiară a companiei ridică unele semne de întrebare, cererea uriaşă pentru soluţiile de inteligenţă artificială dezvoltate de Oracle reprezintă „un semnal extrem de pozitiv”. Ei consideră scăderile din piaţă drept „o oportunitate clară de cumpărare”.

În ciuda declinului din ultimele zile, acţiunile Oracle rămân pe creştere cu 34% de la începutul anului, un avans care subliniază interesul solid al investitorilor pentru planurile companiei din zona AI.