International Larry Ellison, fondatorul imperiului Oracle. Drumul de la copil adoptat la miliardar







Larry Ellison este cofondatorul și președintele Oracle Corporation, companie americană de software enterprise, și una dintre cele mai influente figuri dintehnologia globală.

În iulie 2025, averea sa netă a atins 251,2 miliarde de dolari, plasându-l astfel pe locul al doilea în topul celor mai bogați oameni din lume, după Elon Musk, conform Bloomberg Billionaires Index

Majoritatea acestei averi provine dintr-o participație de aproximativ 41% în Oracle.

Larry Ellison s-a născut pe 17 august 1944, în Brooklyn, New York, într-o familie modestă, iar la doar nouă luni a fost adoptat de un cuplu din Chicago, Lillian și Louis Ellison. Copilăria sa a fost marcată de curiozitate și o dorință de a explora, dar și de dificultăți tipice pentru cineva care a crescut fără părinți biologici.

Ellison și-a manifestat încă din tinerețe interesul pentru matematică și științe, însă nu a urmat o cale academică convențională. A studiat la Universitatea din Illinois și ulterior la Universitatea din Chicago, însă nu a reușit să obțină o diplomă, preferând să-și urmeze propria viziune în domeniul tehnologic.

Cariera lui Larry Ellison a început cu mici joburi în companii de tehnologie din California, unde a acumulat experiență în dezvoltarea bazelor de date și a software-ului. În 1977, împreună cu Bob Miner și Ed Oates, a fondat Oracle Corporation, compania care avea să redefinească industria software-ului enterprise.

Viziunea sa era simplă, dar ambițioasă: să creeze un sistem de gestionare a bazelor de date care să fie mai rapid, mai fiabil și mai scalabil decât tot ce exista până atunci. Această inițiativă a transformat Oracle într-un gigant global, iar Ellison a devenit rapid una dintre cele mai influente figuri din tehnologie.

Dincolo de cariera sa profesională, Larry Ellison este cunoscut pentru personalitatea sa competitivă, ambiția fără limite și abilitatea de a lua decizii curajoase în afaceri. Povestea sa de viață, de la adopție la miliardar, îl transformă într-un exemplu remarcabil de determinare și inovație.

Larry Ellison și-a construit averea în principal prin Oracle, compania de software pe care a fondat-o în 1977. Sub conducerea sa, Oracle a devenit unul dintre liderii globali în domeniul bazelor de date și al soluțiilor enterprise, având o creștere constantă atât pe piața internă, cât și pe cea internațională.

Ellison a fost cunoscut pentru abordarea sa agresivă în afaceri, inclusiv pentru preluările strategice, cum ar fi achiziția PeopleSoft, Sun Microsystems și NetSuite, care au consolidat poziția Oracle în software și cloud computing.

Pe lângă Oracle, Ellison a investit în diverse companii de tehnologie și start-up-uri, inclusiv Tesla, Airbnb și alte inițiative de inovație. De asemenea, el deține participații importante în sectorul imobiliar și al turismului, cum este insula Lanai din Hawaii, demonstrând că abilitatea sa de a diversifica investițiile i-a sporit considerabil influența și averea globală.

Larry Ellison nu este doar un mogul al tehnologiei, ci și un exemplu al modului în care un miliardar își poate construi un stil de viață extravagant, aproape legendar. Una dintre cele mai mari achiziții ale sale rămâne insula Lanai din Hawaii, cumpărată în 2012 pentru aproximativ 300 de milioane de dolari.

Ellison deține aproape 98% din suprafața insulei, unde a investit ulterior sute de milioane pentru a o transforma într-un model de sustenabilitate, dezvoltând hoteluri de lux, ferme organice și proiecte de energie verde.

Pe lângă această proprietate unică, Ellison deține o colecție impresionantă de vile și reședințe în California, inclusiv un domeniu în stil japonez în Woodside, estimat la peste 70 de milioane de dolari, cu grădini Zen, un lac artificial și un palat inspirat din arhitectura Kyoto. El deține, de asemenea, proprietăți în Malibu, Newport Beach și un conac istoric în Newport, Rhode Island.

Nu se limitează doar la imobiliare. Ellison este pasionat de sporturi nautice și aviație. A investit masiv în echipa de yachting Oracle Team USA, câștigătoare a Cupei Americii, și este posesorul mai multor avioane private, inclusiv un jet de tip MiG-29, un avion militar sovietic.

Stilul său de viață reflectă nu doar bogăția acumulată, ci și dorința de a combina luxul cu viziunea personală asupra progresului și inovației.

De-a lungul carierei sale, Ellison a fost implicat în mai multe controverse. În 2003, Oracle a încercat o preluare ostilă a PeopleSoft, iar Ellison a fost criticat pentru comentarii neadecvate despre CEO-ul PeopleSoft.

În 2001, după atacurile de la 11 septembrie, Ellison a oferit guvernului federal software pentru a construi o bază de date națională de identificare, o propunere care a stârnit controverse legate de confidențialitatea datelor.

În 2019, peste 1.000 de angajați Oracle au semnat o petiție cerându-i lui Ellison să anuleze un eveniment de strângere de fonduri pentru președintele Donald Trump, argumentând că acest sprijin nu reflectă valorile companiei.

Larry Ellison nu este doar un antreprenor miliardar, ci și un simbol al modului în care perseverența și viziunea pot transforma complet o industrie. Impactul său major se reflectă în revoluția software-ului de baze de date, prin care companii și guverne din întreaga lume au putut gestiona date la o scară nemaiîntâlnită anterior. Oracle, compania pe care a creat-o, este astăzi coloana vertebrală a infrastructurii digitale pentru mii de organizații globale, iar succesul acesteia poartă amprenta directă a stilului său de conducere, uneori considerat autoritar, dar vizionar.

Moștenirea lui Ellison nu se rezumă doar la tehnologie. El a redefinit și conceptul de leadership în Silicon Valley, îmbinând o agresivitate strategică cu o dorință de inovație constantă. În timp ce alți lideri din tehnologie au mizat pe inovații spectaculoase, Ellison a înțeles puterea soluțiilor robuste și a infrastructurii care să reziste în timp.

În plus, moștenirea sa este și una filantropică. Donațiile sale către cercetarea medicală și universități demonstrează dorința de a lăsa o urmă pozitivă asupra societății. În viitor, Ellison va fi reținut atât ca omul care a transformat modul în care sunt utilizate datele, cât și ca personalitate complexă, cu influențe decisive asupra economiei digitale globale.