International Elon Musk nu mai e cel mai bogat om din lume. Fondatorul Oracle l-a detronat







Asocierea cu Donald Trump nu i-a purtat noroc lui Elon Musk. Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a devenit cel mai bogat om din lume, după ce acțiunile companiei sale au înregistrat o creștere de 40% într-o singură zi.

Conform Bloomberg Billionaires Index, averea lui Larry Ellison a ajuns la 393 de miliarde de dolari, depășindu-l astfel pe Elon Musk, care are 385 de miliarde de dolari.

Directorul general al Oracle, Safra Catz, a caracterizat perioada iunie-august drept un „trimestru remarcabil”, după ce compania a semnat patru contracte importante cu trei clienți. Aceasta a crescut comenzile restante la 455 de miliarde de dolari, depășind cu mult estimările analiștilor și comparativ cu 138 de miliarde înregistrate în trimestrul anterior.

În același timp, Tesla, cea mai valoroasă companie a lui Musk, se confruntă cu probleme din cauza reacțiilor negative ale consumatorilor față de implicarea miliardarului în administrația Trump și a temerilor legate de anularea mai multor programe pentru automobilele electrice. De la începutul lunii decembrie 2024, acțiunile Tesla au scăzut cu aproximativ 25%, iar participația de 16% a lui Musk valorează acum aproximativ 187 de miliarde de dolari.

De partea cealaltă, Oracle a beneficiat de cererea tot mai mare pentru infrastructuri de centre de date din partea startup-urilor AI și a marilor companii tehnologice. În acest an, compania a încheiat un parteneriat cu OpenAI și SoftBank pentru proiectul Stargate, evaluat la 500 de miliarde de dolari.

Miercuri, acțiunile Oracle au urcat cu 40%, atingând pragul de 338,06 dolari. În urma creșterii, capitalizarea de piață a Oracle a sărit de la 678 miliarde de dolari la 950 miliarde, Ellison deținând 41% din acțiuni.

La finalul lunii iulie, Elon Musk a clarificat că nu susține o eventuală fuziune între Tesla și compania sa de inteligență artificială, xAI, punând capăt speculațiilor recente despre o posibilă integrare între afacerile din portofoliul său.

Cu toate acestea, miliardarul a explicat că nu respinge complet ideea unei colaborări între Tesla și xAI. El a adăugat că acționarii Tesla ar putea fi consultați în legătură cu o potențială investiție în compania de inteligență artificială, iar un sondaj anterior indicase că publicul ar susține o investiție de miliarde de dolari în xAI.