Social Tehnologie de ultimă oră folosită la construcția autostrăzii A1. Vești bune pentru șoferi







România marchează o etapă istorică în infrastructura rutieră: pe secțiunea Cornetu–Tigveni a Autostrăzii A1 tronsonul Sibiu–Pitești se construiește primul tunel de autostradă din țară folosind metoda Tunnel Boring Machine (T.B.M.), considerată una dintre cele mai avansate tehnologii de excavație din lume, potrivit ZiarObiectiv.

Acesta este și primul lot de autostradă aflat în execuție pe teritoriul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. Pe șantier lucrează peste 900 de muncitori, sprijiniți de aproximativ 200 de utilaje și echipamente de mare capacitate.

Gradul de complexitate al lucrărilor este ridicat, având în vedere că peste 37% din secțiune presupune construcții de artă. Constructorul Webuild a amenajat două baze principale, la Cepari și Racovița, unde funcționează stații de betoane și se realizează grinzile de beton necesare pentru viitoarele structuri rutiere.

Tehnologia T.B.M. utilizează o mașină de forat de mari dimensiuni care permite excavația și, simultan, consolidarea pereților tunelului cu segmente prefabricate din beton.

Această metodă oferă mai multe avantaje: siguranță crescută pentru lucrători și pentru structura tunelului, reducerea timpului de execuție față de metodele clasice, precum și un impact redus asupra mediului și comunităților din apropiere.

În prezent, la portalul Pitești se fac testele pentru ancorajele de probă, urmând să fie montate cele peste 170 de elemente necesare pentru stabilizarea lucrărilor. În paralel, este instalată fabrica de segmente prefabricate care vor forma inelul de susținere al tunelului – un pas decisiv pentru începerea efectivă a forajului mecanizat.

Autostrada Sibiu–Pitești este considerată cel mai important proiect rutier din România și face parte din Coridorul Pan-European IV. Lotul Cornetu–Tigveni este una dintre cele mai dificile secțiuni, din cauza reliefului muntos și a numărului mare de lucrări de artă.

Prin construirea tunelului cu ajutorul T.B.M., România face un pas important spre standardele europene în infrastructură, îmbunătățind siguranța rutieră, fluidizarea traficului și legătura economică dintre Transilvania și sudul țării.