EVZ Special

Monica Tatoiu: Autonomia Ținutului Secuiesc a fost folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale 

Comentează știrea
Monica Tatoiu: Autonomia Ținutului Secuiesc a fost folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale Monica Tatoiu. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Monica Tatoiu și Romeo Couți au discutat despre relațiile româno-maghiare în podcastul „Lebăda Neagră”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”. Episodul, publicat recent, aduce în atenție subiecte sensibile precum identitatea, integrarea, influențele externe în Harghita și Covasna, precum și vulnerabilitatea clasei politice.

Identitatea multiculturală a Monicăi Tatoiu

La începutul episodului, Romeo Couți a explicat motivele pentru care a invitat-o în emisiune, evidențiind profilul său complex și libertatea de exprimare care o definește.

„O nouă ediție cu o invitată care în mod normal nu poate fi prezentată într-un singur cuvânt, e greu să îi dai o definiție pentru că este lider, este manager de succes, este formator de opinie, dar ce îmi place mie cel mai mult la invitata care va sta cu mine poate mai mult de o oră este că este un spirit liber și un spirit asumat. Din acest motiv i-am propus un subiect care nu se dicută în România: cum facem ca această conviețuire româno-maghiară să devină o relație armonioasă care să aducă plus de valoare?”, a spus acesta.

La rândul său, Monica Tatoiu și-a prezentat identitatea multiculturală. „Eu nu sunt româncă decât 25%. 25% unguroaică, 25% sârboaică și 25% evreică”, a explicat aceasta.

Sărbători ale iubirii la români. Când tradiția a întâlnit controlul lui Ceaușescu
Sărbători ale iubirii la români. Când tradiția a întâlnit controlul lui Ceaușescu
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  14-15 februarie 2026. Despre Yeti

Relațiile interetnice, în contextul transformărilor globale

În timpul emisiunii, Monica Tatoiu a conectat tema relațiilor interetnice de transformările globale și de migrația economică, pe care le vede drept factori care influențează schimbarea valorilor sociale. Invitata a afirmat că lumea trece printr-un proces de redefinire a regulilor de organizare, iar identitatea devine o temă centrală în acest context.

„Marea problemă este migrația de persoane la nivel mondial din varii motive, de rgeulă economice. Ori în momentul în care nu vorbim despre identitate, ce este identitatea? Vorbim de suveranism, cu steaguri. În momentul în care într-o zonă a pământului, populația care nu este locco, da – depășește 10% se schimbă valorile zonei respective. Asta am văzut în America, în Franța, în India, în Brazilia. Deci, noi trebuie să vorbim de integrare. Sunt zone unde ungurii s-au integrat după 1918 și zone unde ungurii în care voluntar nu au fost integrați”, a explicat aceasta.

Județele Harghita și Covasna, zone vulnerabile

Un subiect central al intervenției Monicăi Tatoiu la „Lebăda Neagră” a fost reprezentat de județele Harghita și Covasna, pe care le-a prezentat ca zone vulnerabile din perspectiva stabilității naționale. Monica Tatoiu a afirmat că, de-a lungul timpului, tema autonomiei Ținutului Secuiesc a fost readusă în discuție în momente-cheie de tensiune geopolitică.

„La ora asta în mijlocul României sunt două regiuni Harghita și Covasna care nu sunt ungurești. Secuii nu sunt unguri. A fost întotdeauna folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale, dar de regulă rușii. (…) Deci trebuie să vorbim despre problemele reale”, a explicat aceasta.

3
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:10 - Recesiune tehnică în România. Impactul real asupra populației și afacerilor, explicat de experți
22:05 - Scandal la Dereneu. Primarul socialist Vasile Revenco, plasat sub control judiciar după violențele de la biserică
21:54 - Sărbători ale iubirii la români. Când tradiția a întâlnit controlul lui Ceaușescu
21:45 - Minerii vin la București. Protest pe 19 februarie, lista cu revendicări
21:37 - Directorul Dolphin Discovery, reținut în urma acuzațiilor de fraudă. Ce se întâmpla cu compania
21:28 - ⁠Cum a îngropat „Regina Întunericului” o moștenire consistentă de la tatăl ei. Unde sunt banii

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale