Monica Tatoiu: Autonomia Ținutului Secuiesc a fost folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale 

Monica Tatoiu și Romeo Couți au discutat despre relațiile româno-maghiare în podcastul „Lebăda Neagră”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”. Episodul, publicat recent, aduce în atenție subiecte sensibile precum identitatea, integrarea, influențele externe în Harghita și Covasna, precum și vulnerabilitatea clasei politice.

La începutul episodului, Romeo Couți a explicat motivele pentru care a invitat-o în emisiune, evidențiind profilul său complex și libertatea de exprimare care o definește.

„O nouă ediție cu o invitată care în mod normal nu poate fi prezentată într-un singur cuvânt, e greu să îi dai o definiție pentru că este lider, este manager de succes, este formator de opinie, dar ce îmi place mie cel mai mult la invitata care va sta cu mine poate mai mult de o oră este că este un spirit liber și un spirit asumat. Din acest motiv i-am propus un subiect care nu se dicută în România: cum facem ca această conviețuire româno-maghiară să devină o relație armonioasă care să aducă plus de valoare?”, a spus acesta.

La rândul său, Monica Tatoiu și-a prezentat identitatea multiculturală. „Eu nu sunt româncă decât 25%. 25% unguroaică, 25% sârboaică și 25% evreică”, a explicat aceasta.

În timpul emisiunii, Monica Tatoiu a conectat tema relațiilor interetnice de transformările globale și de migrația economică, pe care le vede drept factori care influențează schimbarea valorilor sociale. Invitata a afirmat că lumea trece printr-un proces de redefinire a regulilor de organizare, iar identitatea devine o temă centrală în acest context.

„Marea problemă este migrația de persoane la nivel mondial din varii motive, de rgeulă economice. Ori în momentul în care nu vorbim despre identitate, ce este identitatea? Vorbim de suveranism, cu steaguri. În momentul în care într-o zonă a pământului, populația care nu este locco, da – depășește 10% se schimbă valorile zonei respective. Asta am văzut în America, în Franța, în India, în Brazilia. Deci, noi trebuie să vorbim de integrare. Sunt zone unde ungurii s-au integrat după 1918 și zone unde ungurii în care voluntar nu au fost integrați”, a explicat aceasta.

Un subiect central al intervenției Monicăi Tatoiu la „Lebăda Neagră” a fost reprezentat de județele Harghita și Covasna, pe care le-a prezentat ca zone vulnerabile din perspectiva stabilității naționale. Monica Tatoiu a afirmat că, de-a lungul timpului, tema autonomiei Ținutului Secuiesc a fost readusă în discuție în momente-cheie de tensiune geopolitică.

„La ora asta în mijlocul României sunt două regiuni Harghita și Covasna care nu sunt ungurești. Secuii nu sunt unguri. A fost întotdeauna folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale, dar de regulă rușii. (…) Deci trebuie să vorbim despre problemele reale”, a explicat aceasta.