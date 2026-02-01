Social

Când se vor produce următoarele eclipse totale de soare și de unde vor putea fi văzute

Comentează știrea
Când se vor produce următoarele eclipse totale de soare și de unde vor putea fi văzuteEclipsa totală de soare. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Un fenomen astronomic spectaculos, numit „eclipsa secolului”, se apropie și va putea fi observat de milioane de oameni din întreaga lume. Această eclipsă totală de soare va transforma pentru câteva minute ziua în noapte și va oferi pasionaților de astronomie un spectacol unic, informează thesun.

Fenomen rar pe cer: când și unde va putea fi urmărită următoarea eclipsă totală

Nu mai este mult până la ceea ce mulți numesc „eclipsa secolului”, un fenomen care va captiva milioane de priviri din întreaga lume. Ultima eclipsă totală de soare vizibilă pe Terra a avut loc în aprilie 2024, când locuitorii din Statele Unite, Canada și Mexic au avut parte de un adevărat spectacol cosmic.

O eclipsă solară totală apare atunci când Luna trece exact între Pământ și Soare, proiectându-și umbra asupra anumitor regiuni ale planetei. În zona de totalitate, Luna acoperă complet discul solar, lăsând doar coroana vizibilă culminând cu o întunecare spectaculoasă pe pământ.

Există și eclipse parțiale, care apar atunci când alinierea nu este perfectă, iar doar o parte a Soarelui este acoperită de Lună. Deși fascinante, aceste eclipse prezintă riscuri semnificative pentru vedere: privitul direct fără protecție adecvată poate provoca leziuni oculare permanente. Chiar și în cazul unei eclipse totale, perioada sigură pentru a privi Soarele fără ochelari speciali este limitată doar la câteva minute, cât durează totalitatea.

Pe ce își cheltuie bani bogații. Gusturile s-au schimbat, produsele de lux nu mai sunt suficient de exclusiviste
Pe ce își cheltuie bani bogații. Gusturile s-au schimbat, produsele de lux nu mai sunt suficient de exclusiviste
După ce o eleva de 13 ani a fost agresată sexual de un profesor, prefectul de Argeș convoacă de urgență ISJ
După ce o eleva de 13 ani a fost agresată sexual de un profesor, prefectul de Argeș convoacă de urgență ISJ

Următoarele eclipse totale de soare: când și unde vor fi vizibile

Prima pe listă este eclipsa totală de soare din 12 august 2026, vizibilă în principal în Insulele Baleare și centrul Spaniei, precum și de-a lungul unei benzi ce traversează Oceanul Atlantic, vestul Islandei și estul Groenlandei.

A doua eclipsă majoră va avea loc pe 2 august 2027. Pentru a experimenta totalitatea fenomenului, privitorii trebuie să fie în Africa de Nord – în țări precum Egipt, Maroc sau Tunisia – sau în sudul Spaniei. Fenomenul va fi vizibil parțial și în Arabia Saudită.

Eclipsa

Eclipsa. Sursa foot: Pixabay

În Regatul Unit, eclipsa va fi doar parțială. Conform Observatorului Regal din Greenwich, aceasta va începe la 9:00 BST la Londra, va atinge maximul în jurul orei 10:00 și se va încheia aproximativ la 11:00, cu circa 45% din Soare acoperit de umbră.

Următoarea eclipsă totală programată este pe 22 iulie 2028, vizibilă în mod complet doar din Australia, Noua Zeelandă și insulele înconjurătoare. Totuși, multe regiuni din Asia de Sud, Sud-Est și Est vor observa o eclipsă parțială. Pentru Sydney, acest fenomen este deosebit de rar: orașul nu a mai avut parte de o eclipsă totală de soare din 26 martie 1857.

Ce înseamnă „Eclipsa secolului”

Pe 2 august 2027, cerul va fi martorul așa-numitei „Eclipse a secolului”. Fenomenul este special, deoarece Luna va fi aproape de perigeul său, punctul cel mai apropiat de Pământ, oferind astfel o eclipsă cu o durată impresionantă de totalitate. Aceasta va fi cea mai lungă eclipsă solară totală vizibilă pe suprafața uscată în secolul XXI.

Cel mai favorabil loc pentru observare va fi situat în Egipt, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Luxor. Aici, privitorii vor putea admira totalitatea timp de șase minute și 22 de secunde.

Deși eclipsa din 2009 a durat mai mult, șase minute și 39,5 secunde, aceasta s-a desfășurat în mare parte deasupra Oceanului Pacific. În plus, punctul cel mai lung de pe uscat al eclipsei respective a căzut pe nordul insulei Iwo Jima, o zonă nelocuită și greu accesibilă.

Astfel, pentru cei care își doresc să experimenteze o eclipsă totală extinsă într-un loc ușor accesibil, fenomenul din 2027 va fi de neegalat până pe data de 3 iunie 2114.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:28 - Un buldog francez numit Rope Daddy costă 120.000 de dolari
13:20 - Turiștii care vor să se apropie de Fontana di Trevi trebuie să plătească doi euro
13:09 - Pe ce își cheltuie bani bogații. Gusturile s-au schimbat, produsele de lux nu mai sunt suficient de exclusiviste
12:59 - După ce o eleva de 13 ani a fost agresată sexual de un profesor, prefectul de Argeș convoacă de urgență ISJ
12:51 - Când se vor produce următoarele eclipse totale de soare și de unde vor putea fi văzute
12:37 - Un nou pericol de la Wuhan, după pandemia ce a ucis peste 8 milioane de oameni. Acum bebelușii sunt în pericol

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale