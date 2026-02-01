Când se vor produce următoarele eclipse totale de soare și de unde vor putea fi văzute

Un fenomen astronomic spectaculos, numit „eclipsa secolului”, se apropie și va putea fi observat de milioane de oameni din întreaga lume. Această eclipsă totală de soare va transforma pentru câteva minute ziua în noapte și va oferi pasionaților de astronomie un spectacol unic, informează thesun.

Nu mai este mult până la ceea ce mulți numesc „eclipsa secolului”, un fenomen care va captiva milioane de priviri din întreaga lume. Ultima eclipsă totală de soare vizibilă pe Terra a avut loc în aprilie 2024, când locuitorii din Statele Unite, Canada și Mexic au avut parte de un adevărat spectacol cosmic.

O eclipsă solară totală apare atunci când Luna trece exact între Pământ și Soare, proiectându-și umbra asupra anumitor regiuni ale planetei. În zona de totalitate, Luna acoperă complet discul solar, lăsând doar coroana vizibilă culminând cu o întunecare spectaculoasă pe pământ.

Există și eclipse parțiale, care apar atunci când alinierea nu este perfectă, iar doar o parte a Soarelui este acoperită de Lună. Deși fascinante, aceste eclipse prezintă riscuri semnificative pentru vedere: privitul direct fără protecție adecvată poate provoca leziuni oculare permanente. Chiar și în cazul unei eclipse totale, perioada sigură pentru a privi Soarele fără ochelari speciali este limitată doar la câteva minute, cât durează totalitatea.

Prima pe listă este eclipsa totală de soare din 12 august 2026, vizibilă în principal în Insulele Baleare și centrul Spaniei, precum și de-a lungul unei benzi ce traversează Oceanul Atlantic, vestul Islandei și estul Groenlandei.

A doua eclipsă majoră va avea loc pe 2 august 2027. Pentru a experimenta totalitatea fenomenului, privitorii trebuie să fie în Africa de Nord – în țări precum Egipt, Maroc sau Tunisia – sau în sudul Spaniei. Fenomenul va fi vizibil parțial și în Arabia Saudită.

În Regatul Unit, eclipsa va fi doar parțială. Conform Observatorului Regal din Greenwich, aceasta va începe la 9:00 BST la Londra, va atinge maximul în jurul orei 10:00 și se va încheia aproximativ la 11:00, cu circa 45% din Soare acoperit de umbră.

Următoarea eclipsă totală programată este pe 22 iulie 2028, vizibilă în mod complet doar din Australia, Noua Zeelandă și insulele înconjurătoare. Totuși, multe regiuni din Asia de Sud, Sud-Est și Est vor observa o eclipsă parțială. Pentru Sydney, acest fenomen este deosebit de rar: orașul nu a mai avut parte de o eclipsă totală de soare din 26 martie 1857.

Pe 2 august 2027, cerul va fi martorul așa-numitei „Eclipse a secolului”. Fenomenul este special, deoarece Luna va fi aproape de perigeul său, punctul cel mai apropiat de Pământ, oferind astfel o eclipsă cu o durată impresionantă de totalitate. Aceasta va fi cea mai lungă eclipsă solară totală vizibilă pe suprafața uscată în secolul XXI.

Cel mai favorabil loc pentru observare va fi situat în Egipt, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Luxor. Aici, privitorii vor putea admira totalitatea timp de șase minute și 22 de secunde.

Deși eclipsa din 2009 a durat mai mult, șase minute și 39,5 secunde, aceasta s-a desfășurat în mare parte deasupra Oceanului Pacific. În plus, punctul cel mai lung de pe uscat al eclipsei respective a căzut pe nordul insulei Iwo Jima, o zonă nelocuită și greu accesibilă.

Astfel, pentru cei care își doresc să experimenteze o eclipsă totală extinsă într-un loc ușor accesibil, fenomenul din 2027 va fi de neegalat până pe data de 3 iunie 2114.