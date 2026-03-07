International

Cel puţin patru persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma tornadelor din SUA

Comentează știrea
Cel puţin patru persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma tornadelor din SUATornadă Michigan. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Tornadele produse vineri în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, potrivit autorităților citate de Reuters.

O persoană a murit în comitatul Cass

La scurt timp după ce Serviciul Național de Meteorologie a emis vineri avertismente de tornadă pentru mai multe zone din SUA, pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri care prezentau tornade uriașe care smulgeau acoperișurile clădirilor și ridicau în aer resturi. Imaginile difuzate de mass-media locală arătau clădiri și mașini distruse, stâlpi, copaci și indicatoare rutiere răsturnate.

În comitatul Cass, din sud-vestul statului, o persoană a fost ucisă, iar alte câteva au fost rănite, potrivit şerifului local.

„Mai multe structuri mari – inclusiv case și hambare – au suferit daune care variază de la impacturi structurale majore până la distrugere completă”, potrivit unei declarații publicate pe un site-ul comitatului Cass.

Toate greșelile care scurtează viața unui laptop. Ce să faci și ce să nu faci
Toate greșelile care scurtează viața unui laptop. Ce să faci și ce să nu faci
Iran susține că a lansat un val masiv de drone. Al treilea portavion SUA, în Orientul Mijlociu. Live text
Iran susține că a lansat un val masiv de drone. Al treilea portavion SUA, în Orientul Mijlociu. Live text

Alte trei persoane au murit în apropiere de Union City

O altă tornadă produsă în apropiere de Union City, în sudul statului Michigan, a provocat trei morți și 12 răniți, potrivit postului local WTVB, care citează declarațiile șerifului din zonă. Întreruperile de curent au afectat sute de persoane, au declarat oficialii locali.

„Avem mai mulți stâlpi de electricitate căzuți, transformatoare avariate și porțiuni lungi de linii electrice căzute la pământ. Partea de nord a lacului Union a suferit unele dintre cele mai grave daune, cu aproximativ două mile de linii electrice căzute numai în acea zonă”, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a orașului Union City, care a menționat că refacerea rețelei ar putea dura câteva zile.

Guvernatoarea statului Michigan: Autoritățile locale au reușit să facă față dezastrelor produse în sudul statului

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat că a activat Centrul de operațiuni de urgență al statului pentru monitorizarea situației.

„Statul este pregătit să răspundă oricăror solicitări de resurse care ar putea apărea. Încă nu am primit niciuna. Se pare că autoritățile locale au reușit să facă față unei după-amieze și unei seri devastatoare în sud-vestul statului Michigan”, a afirmat, pentru Reuters, purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență și al poliției din Michigan, Clayton Cummins.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:35 - Când a devenit obligatoriu hijabul în Iran. Femeile care se opun riscă închisoarea
15:24 - Toate greșelile care scurtează viața unui laptop. Ce să faci și ce să nu faci
15:15 - Consulul României în Dubai, către elevi: Bucurați-vă că ați fost aproape de un război
15:06 - Iran susține că a lansat un val masiv de drone. Al treilea portavion SUA, în Orientul Mijlociu. Live text
15:03 - Piața muncii se adaptează: salariile devin vizibile pentru joburile fără studii superioare
14:53 - Rădăcinile terorismului în Orientul Mijlociu. Istoria neștiută a apariție acestor temute grupări

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale