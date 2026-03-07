Cel puţin patru persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma tornadelor din SUA

Tornadele produse vineri în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, potrivit autorităților citate de Reuters.

La scurt timp după ce Serviciul Național de Meteorologie a emis vineri avertismente de tornadă pentru mai multe zone din SUA, pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri care prezentau tornade uriașe care smulgeau acoperișurile clădirilor și ridicau în aer resturi. Imaginile difuzate de mass-media locală arătau clădiri și mașini distruse, stâlpi, copaci și indicatoare rutiere răsturnate.

În comitatul Cass, din sud-vestul statului, o persoană a fost ucisă, iar alte câteva au fost rănite, potrivit şerifului local.

„Mai multe structuri mari – inclusiv case și hambare – au suferit daune care variază de la impacturi structurale majore până la distrugere completă”, potrivit unei declarații publicate pe un site-ul comitatului Cass.

O altă tornadă produsă în apropiere de Union City, în sudul statului Michigan, a provocat trei morți și 12 răniți, potrivit postului local WTVB, care citează declarațiile șerifului din zonă. Întreruperile de curent au afectat sute de persoane, au declarat oficialii locali.

This is the best perspective I've seen of the Union City, Michigan tornado. Good lord, it just tore up everything in its path, wouldn't be surprised if this was intense (EF3+). Video taken by Lisa Nicola on Facebook: https://t.co/hFKLky9Cmq pic.twitter.com/zPTvFNP0h8 — Nick Krasznavolgyi (@NickKrasz_Wx) March 6, 2026

„Avem mai mulți stâlpi de electricitate căzuți, transformatoare avariate și porțiuni lungi de linii electrice căzute la pământ. Partea de nord a lacului Union a suferit unele dintre cele mai grave daune, cu aproximativ două mile de linii electrice căzute numai în acea zonă”, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a orașului Union City, care a menționat că refacerea rețelei ar putea dura câteva zile.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat că a activat Centrul de operațiuni de urgență al statului pentru monitorizarea situației.

„Statul este pregătit să răspundă oricăror solicitări de resurse care ar putea apărea. Încă nu am primit niciuna. Se pare că autoritățile locale au reușit să facă față unei după-amieze și unei seri devastatoare în sud-vestul statului Michigan”, a afirmat, pentru Reuters, purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență și al poliției din Michigan, Clayton Cummins.