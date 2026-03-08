Cum a început povestea de dragoste dintre Emmanuel și Brigitte Macron. De la sala de clasă din Amiens, la Palatul Élysée

Povestea relației dintre Emmanuel Macron și Brigitte Macron este una dintre cele mai discutate și analizate istorii personale din politica europeană contemporană.

Relația lor, începută în adolescența viitorului lider francez, a atras de-a lungul anilor atenția presei și a opiniei publice atât prin diferența de vârstă dintre cei doi, cât și prin circumstanțele neobișnuite în care s-au cunoscut.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la începutul anilor 1990 în orașul Amiens, într-o instituție de învățământ catolic unde Emmanuel Macron era elev, iar Brigitte era profesoară de literatură.

Legătura lor s-a construit inițial în jurul interesului comun pentru literatură și teatru, transformându-se în timp într-o relație sentimentală care a depășit numeroase obstacole sociale și personale.

De la întâlnirea din sala de clasă până la căsătoria lor în 2007 și ulterior la ascensiunea lui Macron în funcția de președinte al Franței, povestea celor doi a fost marcată de decizii personale importante, presiuni familiale și atenția constantă a opiniei publice.

Emmanuel Macron s-a născut la 21 decembrie 1977 în Amiens, un oraș din nordul Franței. A crescut într-o familie de medici: tatăl său, Jean-Michel Macron, era neurolog la centrul universitar din Amiens, iar mama sa, Françoise Noguès, era medic.

Familia locuia în cartierul Henriville, o zonă considerată una dintre cele mai elegante din oraș. Descriind perioada copilăriei lui Emmanuel Macron, tatăl său a declarat în cartea jurnalistei Anne Fulda:

„Noi eram niște părinți obișnuiți care aveau grijă de copiii lor. O viață banală.”

Potrivit acestuia, viitorul președinte s-a remarcat încă de mic printr-o curiozitate intelectuală accentuată. „Emmanuel era curios. Era un burete. A luat întotdeauna tot ce putea de la cei pe care îi întâlnea”, a spus Jean-Michel Macron.

În acei ani, una dintre figurile centrale din viața lui a fost bunica maternă, Germaine Noguès, supranumită „Manette”. Emmanuel Macron a vorbit frecvent despre influența ei asupra formării sale intelectuale.

În volumul său autobiografic „Révolution”, acesta scrie: „Bunica mea m-a învățat să muncesc. De la vârsta de cinci ani, după ce terminam școala, petreceam ore întregi cu ea învățând gramatică, istorie, geografie. Și citind.”

Influența bunicii a continuat și în anii studenției, membrii familiei povestind că aceasta îi pregătea chiar și fișe de lectură atunci când programul lui devenise foarte încărcat.

Un moment decisiv în viața lui Emmanuel Macron a fost perioada petrecută la liceul catolic „La Providence” din Amiens. Instituția, fondată de iezuiți, era una dintre cele mai prestigioase școli din oraș.

Macron a studiat aici din clasa a șasea până în penultima clasă de liceu, înainte de a se muta la liceul Lycée Henri‑IV din Paris, unde a obținut diploma de bacalaureat.

Foști colegi și profesori îl descriu ca pe un elev foarte bun la literatură. Potrivit relatărilor publicate în presa franceză, el citea intens autori clasici și contemporani.

Un fost coleg declara într-un interviu pentru revista L’Obs: „Emmanuel știa mai mult decât jumătate dintre profesorii colegiului. Îi plăceau ‘Nourritures terrestres’ de Gide, ‘Le Roi des Aulnes’ de Tournier sau ‘Le Rivage des Syrtes’ de Gracq.”

Tot la acest liceu avea să aibă loc întâlnirea care i-a schimbat viața personală.

În anul 1993, Emmanuel Macron era elev în clasa întâi de liceu, iar Brigitte Auzière (numele său din acea perioadă) era profesoară de franceză și coordona activități teatrale în cadrul școlii.

La momentul respectiv, Macron avea aproape 16 ani, iar Brigitte avea 40 de ani și era deja căsătorită, fiind mama a trei copii.

Potrivit relatărilor ulterioare ale celor doi, apropierea lor s-a produs în jurul unei pasiuni comune pentru literatură și teatru.

Brigitte Macron a declarat într-un interviu pentru revista Paris-Match:

„Scrisul ne reunea în fiecare vineri și a declanșat o apropiere incredibilă.”

Activitățile teatrale organizate de profesoară au fost un element important în relația lor. Într-un documentar despre parcursul politic al lui Macron, Brigitte își amintea de una dintre piesele de teatru realizate cu elevii.

„Montasem o piesă de Tardieu, ‘La Comédie du langage’, cu mici scenete. El juca rolul unei sperietori de ciori și mi s-a părut incredibil pe scenă. Ce prezență!”, povestea ea.

În aceeași perioadă, Emmanuel Macron descria modul în care s-a dezvoltat relația lor.

„La liceu, prin teatru, am întâlnit-o pe Brigitte. Lucrurile s-au întâmplat pe nesimțite și m-am îndrăgostit. Printr-o complicitate intelectuală care a devenit zi după zi o apropiere sensibilă. Apoi, fără ca vreunul dintre noi să lupte împotriva ei, o pasiune care durează și astăzi.”

Diferența de vârstă și situația familială a profesoarei au făcut ca relația dintre cei doi să fie privită cu reticență de către cei din jur.

Potrivit relatărilor publicate în presa franceză, părinții lui Emmanuel Macron au decis în cele din urmă să îl trimită la Paris pentru ultimul an de liceu, sperând că distanța va pune capăt relației.

Mutarea la liceul Henri-IV a însemnat pentru Macron începutul unei noi etape academice, dar relația cu Brigitte nu s-a întrerupt.

Brigitte Macron a povestit ulterior despre momentul în care i-a cerut elevului să plece la Paris pentru a-și continua studiile.

„I-am cerut să meargă la Paris, la liceul Henri IV, pentru ultimul an. M-a asigurat că se va întoarce. A fost o ruptură dureroasă. Nu am întrerupt legătura. Din contră, a devenit pasională”, a declarat ea.

În același timp, Emmanuel Macron și-a exprimat clar sentimentele în fața familiei sale. Potrivit jurnalistului Claude Askolovitch, el i-ar fi spus mamei sale:

„Sunt major. Sunt în continuare îndrăgostit de Brigitte. O acceptați?”

După plecarea lui Emmanuel Macron la Paris, cei doi au continuat să păstreze legătura. Relația s-a consolidat în anii următori, în timp ce Macron își continua studiile și își începea cariera.

În cele din urmă, Brigitte Auzière a divorțat de primul său soț, iar relația cu Emmanuel Macron a devenit publică.

Această etapă a fost descrisă chiar de Brigitte Macron în interviurile acordate presei: „Dragostea a luat totul în calea ei și m-a condus la divorț. Era imposibil să-i rezist.”

După aproximativ 13 ani de relație, Emmanuel Macron și Brigitte Trogneux s-au căsătorit în 2007 la primăria din Le Touquet‑Paris‑Plage.

Ceremonia a fost oficiată de primarul orașului de atunci, Léonce Déprez.

În discursul ținut în timpul serii de nuntă, Emmanuel Macron le-a mulțumit celor prezenți pentru sprijinul acordat în anii precedenți.

„Suntem foarte fericiți că sunteți aici pentru a ne însoți în acest moment, pentru că fiecare dintre voi a fost martor în acești treisprezece ani la ceea ce am trăit. Și ați acceptat acest lucru și ați făcut ceea ce suntem astăzi.”

El a continuat spunând:

„Poate ceva nu chiar obișnuit, un cuplu nu chiar normal, chiar dacă nu îmi place prea mult acest adjectiv, dar un cuplu care există.”

Prin această căsătorie, Emmanuel Macron a devenit și tată vitreg pentru cei trei copii ai lui Brigitte.

Copiii lui Brigitte Macron au vorbit public despre modul în care viitorul președinte s-a integrat în familie.

Tiphaine Auzière, cea mai tânără dintre cei trei copii ai lui Brigitte, a declarat într-un interviu:

„A decurs foarte bine pentru că a fost întotdeauna foarte respectuos cu toată lumea. Înainte de a se căsători cu mama noastră, a venit să ne întrebe dacă suntem de acord. Cred că în familiile recompuse nu toată lumea are acest tact.”

Astfel, Emmanuel Macron a devenit bunic vitreg pentru copiii copiilor lui Brigitte, o situație familială care a fost frecvent menționată în presa franceză.

De-a lungul anilor, orașul Le Touquet a devenit unul dintre locurile centrale din viața cuplului.

Aici familia Trogneux avea o casă de vacanță, iar Emmanuel Macron a adoptat ulterior orașul ca loc de reședință pentru perioadele de odihnă.

În timpul campaniilor electorale și după alegerea sa ca președinte al Franței, Macron a votat în mod constant la Le Touquet.

Imagini realizate de fotografi și difuzate în presa franceză îi arată adesea pe cei doi plimbându-se pe plajă, jucând tenis sau participând la evenimente locale.

Ascensiunea politică a lui Emmanuel Macron a adus inevitabil și mai multă atenție asupra vieții sale personale.

În 2016, el a lansat mișcarea politică La République En Marche! în orașul său natal, Amiens.

Un an mai târziu, în 2017, a fost ales președinte al Franței, devenind unul dintre cei mai tineri lideri din istoria republicii.

De atunci, Brigitte Macron a devenit prima doamnă a Franței și o figură publică importantă, participând la numeroase evenimente oficiale și proiecte sociale.