Brigitte Macron se scuză, după insultele la adresa activistelor: Sunt o femeie care se aprinde uşor

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a revenit asupra declarațiilor controversate în care le-a numit „târfe murdare” pe membrele colectivului #NousToutes, explicând că reacția sa a fost una impulsivă și reiterându-și scuzele. „Nu sunt o femeie cumpătată. Sunt o femeie care se aprinde uşor”, a spus soția președintelui Emmanuel Macron, reluând explicațiile privind episodul din decembrie.

Comentariile au fost făcute în cadrul unui interviu la postul TF1, prilejuit de lansarea Operațiunii „Monede galbene”, program dedicat îmbunătățirii condițiilor din spitalele pentru copii.

Ea folosise expresia „târfe murdare” la adresa activistelor #NousToutes care au întrerupt un spectacol al comedianului Ary Abittan, acuzat de viol, acuzații care ulterior au fost retrase. Declarațiile au alimentat critici dure din partea mediului feminist, a stângii politice și a numeroase voci culturale.

În același interviu, Prima Doamnă a adăugat: „Îmi pare foarte rău că am rănit femei care s-ar fi putut simți atacate sau că le-am șocat”, subliniind că „se află de partea femeilor în toate luptele lor”.

Ea a insistat că nu „este soția președintelui Republicii în permanență”: „Uneori, Brigitte iese la suprafață și Brigitte nu este o femeie cumpătată. Sunt o femeie care se aprinde ușor”.

Totodată, a amintit că inițial spusese că „nu regretă” afirmațiile: „Există momente în care uit, şi nu ar trebui s-o fac, dar nu sunt soţia preşedintelui tot timpul. Există momente în care Brigitte învinge şi Brigitte nu este o femeie măsurată”.

În continuarea interviului, Brigitte Macron a vorbit și despre cazurile de hărțuire în mediul online; „Mâine este dedicată hărțuirii cibernetice”, a reamintit ea, în contextul pronunțării tribunalului corecțional din Paris. „Sunt tot timpul alături de adolescenți în lupta lor împotriva hărțuirii, dar dacă eu nu dau exemplu, o să fie greu”.

De altfel, președintele Franței, Emmanuel Macron, împreună cu soția sa, Brigitte, vor să depună în fața unei instanțe din Statele Unite dovezi foto și expertize științifice care să ateste că Brigitte Macron este femeie. În cadrul interviului, Prima Doamnă a făcut referire și către un alt dosar care vizează zvonurile lansate de două femei care i-au pus la îndoială identitatea:

„Mai am un alt proces împotriva celor două femei care se joacă cu genealogia mea, pretinzând că sunt bărbat”, a spus Prima Doamnă. „Nu se va umbla la genealogia mea, asta este imposibil (…) Nu ne jucăm cu așa ceva”, a concluzionat.