Convorbire strategică între Zelenski și Macron. Solicitarea făcută de președintele Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o discuție cu președintele Franței, Emmanuel Macron, în care cei doi lideri au abordat atât necesitățile de apărare ale Ucrainei, cât și evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, potrivit Ukrinform.

Discuția a vizat coordonarea internațională în domeniul securității și consolidarea cooperării dintre cele două state în contextul tensiunilor regionale și al războiului din Ucraina.

Potrivit declarațiilor făcute de liderul ucrainean, dialogul cu partea franceză a inclus și analiza situației militare actuale, precum și modalități prin care partenerii europeni pot continua sprijinul pentru securitatea Ucrainei.

În același timp, au fost discutate perspectivele unor inițiative diplomatice comune care ar putea fi lansate în perioada următoare.

În cadrul discuției, Zelenski a subliniat importanța sprijinului internațional pentru apărarea Ucrainei, în special în domeniul sistemelor de apărare antiaeriană și al protecției infrastructurii critice.

Președintele ucrainean a menționat că experiența acumulată de Ucraina în combaterea atacurilor cu drone reprezintă un element relevant pentru securitatea regională.

El a declarat: „Emmanuel a susținut eforturile noastre pentru o securitate mai mare în regiune – apărarea ucraineană împotriva dronelor Shahed este într-adevăr cea mai experimentată, iar experiența Ucrainei poate deveni una dintre bazele unei securități colective reînnoite și mai eficiente cu toți partenerii.”

Potrivit liderului ucrainean, experiența acumulată de armata ucraineană în apărarea împotriva atacurilor aeriene ar putea fi utilă și pentru alte state care se confruntă cu amenințări similare.

Pe lângă aspectele legate de războiul din Ucraina, cei doi lideri au discutat și situația de securitate din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului.

Temele abordate au inclus implicațiile tensiunilor din regiune și modul în care acestea pot influența stabilitatea internațională și cooperarea dintre statele occidentale.

Zelenski a precizat că securitatea globală necesită o coordonare mai strânsă între statele partenere, iar experiența acumulată de Ucraina în ultimii ani poate contribui la dezvoltarea unor mecanisme comune de apărare.

În contextul discuțiilor despre situația regională, liderii au analizat și implicațiile conflictelor din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice și asupra securității internaționale, subiecte care au devenit prioritare pentru mai multe state europene.

În urma dialogului, Zelenski a anunțat că Ucraina și Franța pregătesc noi inițiative diplomatice și forme de cooperare care ar putea fi dezvoltate în următoarele săptămâni.

Aceste demersuri ar avea ca obiectiv consolidarea securității regionale și coordonarea pozițiilor celor două state în cadrul parteneriatelor internaționale.

Discuțiile dintre liderii celor două țări se înscriu într-un context mai larg al cooperării dintre Ucraina și statele europene, în special în domeniul securității și al sprijinului pentru apărarea împotriva agresiunii ruse.

Franța se numără printre partenerii care au susținut constant eforturile Kievului în domeniul militar și diplomatic.

Dialogul dintre Zelenski și Macron reflectă continuarea consultărilor la nivel înalt privind securitatea europeană și evoluțiile geopolitice din regiunile aflate în tensiune.