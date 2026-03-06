Volodimir Zelenski își vede rar copiii: După ce învață trebuie să fugă foarte repede la adăposturi

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit într-un podcast realizat de publicația The Independent despre modul în care războiul i-a schimbat viața de familie și despre posibilitatea de a candida din nou la funcția de șef al statului.

În cadrul discuției, liderul ucrainean a explicat că actuala situație de securitate îl obligă să își vadă foarte rar familia. El a recunoscut că întâlnirile cu soția și copiii sunt limitate, deoarece riscurile sunt foarte mari în contextul conflictului început după invazia Rusiei.

„Copiii noștri, la școală, învață și trebuie să fugă foarte repede la adăposturi. Trebuie să o facă. Nu contează unde studiază, în capitală sau mai aproape de linia frontului, pentru că rachetele nu aleg unde să lovească. Ele aduc doar distrugere”, a spus Zelenski în cadrul podcastului The Independent.

Președintele a explicat că, în aceste condiții, timpul petrecut cu soția sa, Olena Zelenska, și cu cei doi copii ai lor este limitat. Familia sa trăiește într-o locație secretă, la fel ca și el, iar întâlnirile sunt rare.

Volodimir Zelenski a mărturisit că își vizitează apropiații „nu prea des”, fiind conștient că fiecare deplasare este atent monitorizată și că poate deveni o țintă pentru serviciile de informații ruse.

El a precizat că trebuie să fie extrem de atent la locurile în care merge și la persoanele pe care le întâlnește, deoarece orice astfel de vizită ar putea declanșa atacuri aeriene sau operațiuni locale organizate prin intermediari, inclusiv ucraineni recrutați pentru bani sau șantaj.

„La fel este și pentru familia mea – de aceea încerc să nu merg prea des în anumite locuri”, a declarat el pentru podcastul publicației The Independent.

În timpul interviului, Zelenski a fost întrebat și despre planurile sale politice și dacă ia în calcul o nouă candidatură la funcția de președinte al Ucrainei. În prezent, țara se află sub lege marțială, ceea ce face imposibilă organizarea alegerilor.

„Nu sunt sigur că aș face-o”, a declarat el pentru sursa citată.

Președintele ucrainean a explicat că este conștient că funcția de șef al statului vine cu critici și că este imposibil ca toată lumea să fie mulțumită de deciziile luate.

„În primul rând, pentru că nu poți fi președintele pe care toată lumea îl iubește. Înțeleg asta. E în regulă. … E păcat! Dar trebuie să recunoaștem acest lucru. Dar nu vreau să fiu fiu președintele care candidează la alegeri, dar știe că va ieși pe ultimul loc și apoi folosește resursele administrative pentru campania sa”, a adăugat Zelenski.