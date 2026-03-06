Kelemen Hunor dezaprobă amenințarea lui Zelenski la adresa lui Viktor Orban: Inacceptabil. Există o limită

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a condamnat, pe Facebook, declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, considerând inacceptabilă amenințarea voalată la adresa premierului ungar Viktor Orban.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat vineri la declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind premierul ungar Viktor Orban. Hunor a spus că amenințarea voalată la adresa lui Orban este „inacceptabilă” și „trebuie condamnată”. Într-o postare pe Facebook în limba maghiară, el a subliniat că există „o limită care nu poate fi depășită nici măcar în cazul unei diferențe de opinie politică”.

„Amenințarea prim-ministrului unei țări cu moartea este o asemenea limită. Acest lucru este inacceptabil și trebuie condamnat în mod clar”, a precizat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a explicat că declarația lui Zelenski nu-l vizează doar pe Viktor Orban, ci transmite „un mesaj întregii națiuni maghiare”. Hunor a mai adăugat că retorica amenințătoare nu ajută într-o situație deja tensionată, ci sporește tensiunile existente.

„Tocmai de aceea este important să se spună clar: asemenea declarații nu își au locul într-o dezbatere politică”, a conchis el.

Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe premierul ungar pentru blocarea unui pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Zelenski a avertizat că, dacă obstacolul nu va fi eliminat, vor exista consecințe.

„Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde, sau prima tranșă din 90 de miliarde, și că soldații ucraineni vor avea arme”, a declarat Zelenski în fața reporterilor la Kiev. El a adăugat: „În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el, pe limba lor.”

Întrebat despre declarațiile lui Zelenski, Viktor Orban a spus că ar fi o exagerare să spună că se teme, reiterând că Ucraina are cerințe față de Ungaria pe care Budapesta nu le va îndeplini.

„Guvernul ungar le stă în cale, eu personal le stau în cale, şi vor să scape de noi, dacă nu pot face asta cu cuvinte blânde, atunci (o fac) cu amenințări și șantaj”, a declarat el.