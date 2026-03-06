Kelemen Hunor dezaprobă amenințarea lui Zelenski la adresa lui Viktor Orban: Inacceptabil. Există o limită
- Răzvan Scarlat
- 6 martie 2026, 19:08
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a condamnat, pe Facebook, declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, considerând inacceptabilă amenințarea voalată la adresa premierului ungar Viktor Orban.
Hunor consideră inacceptabilă declarația lui Zelenski
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat vineri la declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind premierul ungar Viktor Orban. Hunor a spus că amenințarea voalată la adresa lui Orban este „inacceptabilă” și „trebuie condamnată”. Într-o postare pe Facebook în limba maghiară, el a subliniat că există „o limită care nu poate fi depășită nici măcar în cazul unei diferențe de opinie politică”.
„Amenințarea prim-ministrului unei țări cu moartea este o asemenea limită. Acest lucru este inacceptabil și trebuie condamnat în mod clar”, a precizat Kelemen Hunor.
Hunor condamnă declarația lui Zelenski, care, în opinia lui, sporește tensiunile existente
Liderul UDMR a explicat că declarația lui Zelenski nu-l vizează doar pe Viktor Orban, ci transmite „un mesaj întregii națiuni maghiare”. Hunor a mai adăugat că retorica amenințătoare nu ajută într-o situație deja tensionată, ci sporește tensiunile existente.
„Tocmai de aceea este important să se spună clar: asemenea declarații nu își au locul într-o dezbatere politică”, a conchis el.
Orban, amenințat de Zelenski
Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe premierul ungar pentru blocarea unui pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Zelenski a avertizat că, dacă obstacolul nu va fi eliminat, vor exista consecințe.
„Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde, sau prima tranșă din 90 de miliarde, și că soldații ucraineni vor avea arme”, a declarat Zelenski în fața reporterilor la Kiev. El a adăugat: „În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el, pe limba lor.”
Ce a răspuns premierul maghiar
Întrebat despre declarațiile lui Zelenski, Viktor Orban a spus că ar fi o exagerare să spună că se teme, reiterând că Ucraina are cerințe față de Ungaria pe care Budapesta nu le va îndeplini.
„Guvernul ungar le stă în cale, eu personal le stau în cale, şi vor să scape de noi, dacă nu pot face asta cu cuvinte blânde, atunci (o fac) cu amenințări și șantaj”, a declarat el.
Curios ca pe aici nu apare deloc stirea asta. Sau nu apare pentru ca nu place?!
Un general în retragere din serviciile speciale ucrainene a fost reținut în Ungaria.
El și alți șase ucraineni sunt suspectați de spălare de bani. Aceștia plănuiau să transporte 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kg de aur din Austria în Ucraina.
Ministrul de externe Szijjártó a declarat ulterior că, de la începutul anului, 900 de milioane de dolari, 420 de milioane de euro și 146 kg de aur au fost deja transportate din Ungaria în Ucraina.
Ungaria a cerut explicații din partea Ucrainei și desfășoară în prezent propria investigație.
