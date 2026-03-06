International

Kelemen Hunor dezaprobă amenințarea lui Zelenski la adresa lui Viktor Orban: Inacceptabil. Există o limită

Comentează știrea
Kelemen Hunor dezaprobă amenințarea lui Zelenski la adresa lui Viktor Orban: Inacceptabil. Există o limităKelemen Hunor. Sursa foto: Facebook/Kelemen Hunor
Din cuprinsul articolului

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a condamnat, pe Facebook, declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, considerând inacceptabilă amenințarea voalată la adresa premierului ungar Viktor Orban.

Hunor consideră inacceptabilă declarația lui Zelenski

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat vineri la declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind premierul ungar Viktor Orban. Hunor a spus că amenințarea voalată la adresa lui Orban este „inacceptabilă” și „trebuie condamnată”. Într-o postare pe Facebook în limba maghiară, el a subliniat că există „o limită care nu poate fi depășită nici măcar în cazul unei diferențe de opinie politică”.

Amenințarea prim-ministrului unei țări cu moartea este o asemenea limită. Acest lucru este inacceptabil și trebuie condamnat în mod clar”, a precizat Kelemen Hunor.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7-8 martie 2026. Dosarul Iran. Martiri și Legea Talionului
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7-8 martie 2026. Dosarul Iran. Martiri și Legea Talionului
Lista finală a candidaților pentru funcțiile de conducere ale FRF. Cine se luptă pentru postul de președinte la Casa Fotbalului
Lista finală a candidaților pentru funcțiile de conducere ale FRF. Cine se luptă pentru postul de președinte la Casa Fotbalului

Hunor condamnă declarația lui Zelenski, care, în opinia lui, sporește tensiunile existente

Liderul UDMR a explicat că declarația lui Zelenski nu-l vizează doar pe Viktor Orban, ci transmite „un mesaj întregii națiuni maghiare”. Hunor a mai adăugat că retorica amenințătoare nu ajută într-o situație deja tensionată, ci sporește tensiunile existente.

Tocmai de aceea este important să se spună clar: asemenea declarații nu își au locul într-o dezbatere politică”, a conchis el.

Orban, amenințat de Zelenski

Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe premierul ungar pentru blocarea unui pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Zelenski a avertizat că, dacă obstacolul nu va fi eliminat, vor exista consecințe.

Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde, sau prima tranșă din 90 de miliarde, și că soldații ucraineni vor avea arme”, a declarat Zelenski în fața reporterilor la Kiev. El a adăugat: „În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el, pe limba lor.

Orban și Zelenski

Viktor Orban și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Defense Romania

Ce a răspuns premierul maghiar

Întrebat despre declarațiile lui Zelenski, Viktor Orban a spus că ar fi o exagerare să spună că se teme, reiterând că Ucraina are cerințe față de Ungaria pe care Budapesta nu le va îndeplini.

Guvernul ungar le stă în cale, eu personal le stau în cale, şi vor să scape de noi, dacă nu pot face asta cu cuvinte blânde, atunci (o fac) cu amenințări și șantaj”, a declarat el.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Gigi spune:
    6 martie 2026 la 19:40

    Curios ca pe aici nu apare deloc stirea asta. Sau nu apare pentru ca nu place?!

    Un general în retragere din serviciile speciale ucrainene a fost reținut în Ungaria.

    El și alți șase ucraineni sunt suspectați de spălare de bani. Aceștia plănuiau să transporte 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kg de aur din Austria în Ucraina.

    Ministrul de externe Szijjártó a declarat ulterior că, de la începutul anului, 900 de milioane de dolari, 420 de milioane de euro și 146 kg de aur au fost deja transportate din Ungaria în Ucraina.

    Ungaria a cerut explicații din partea Ucrainei și desfășoară în prezent propria investigație.

Stiri calde

20:35 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7-8 martie 2026. Dosarul Iran. Martiri și Legea Talionului
20:27 - Lista finală a candidaților pentru funcțiile de conducere ale FRF. Cine se luptă pentru postul de președinte la Casa ...
20:20 - Rusia ar fi furnizat informații Iranului despre pozițiile bazelor militare ale SUA în Orientul Mijlociu, susțin ofici...
20:14 - Protest la Palatul Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan a discutat cu man...
20:03 - Escrocherie bine pusă la punct: Apel fals de la „ANAF”, conturi golite
19:52 - Stațiuni turistice care ar putea fi afectate de conflictul din Iran

HAI România!

Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1

Proiecte speciale