Ungaria îl acuză pe Volodimir Zelenski că l-a amenințat cu moartea pe Viktor Orban

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a reacționat dur după declarațiile făcute de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmând că liderul de la Kiev ar fi formulat o amenințare la adresa premierului ungar Viktor Orban. Oficialul de la Budapesta a spus că Zelenski „a depăşit orice limită”, în contextul disputei privind ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de Uniunea Europeană și blocat prin veto de Ungaria.

Șeful diplomației ungare a comentat afirmațiile făcute de liderul ucrainean, potrivit cărora armata ucraineană ar putea interveni dacă Ungaria continuă să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev.

„Ungaria nu poate fi şantajată, indiferent de ameninţări”, a spus Szijjarto la un forum în oraşul ungar Sopron.

Afirmând că „soldaţii săi îi vor face o vizită premierului ungar” dacă Ungaria nu acceptă ca Ucraina să ia banii europeni, Zelenski „a depăşit orice limită”, a avertizat ministrul ungar.

„Este o situaţie complet nouă în Europa ca preşedintele unei ţări europene să ameninţe cu moartea sau cu asasinatul premierul unei ţări membre a NATO şi a UE”, a remarcat în continuare Peter Szijjarto. „Noi nu vom plăti pentru războiul lor, nici nu vom plăti de două, trei sau patru ori mai mult pentru energie doar din cauza lor", a adăugat ministrul ungar, referindu-se la Ucraina şi la închiderea conductei petroliere Drujba.

Anterior, președintele Ucrainei a transmis un mesaj direct la adresa premierului ungar Viktor Orban, în contextul blocării împrumutului european de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

„Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban n.red) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l cheme şi să vorbească cu el în limba lor”, a spus Zelenski la Kiev la începutul unei şedinţe de guvern, în prezenţa presei.

Ruşii „ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărăcuţului Orban, pentru că fără acesta el nu poate câştiga alegerile?”, a continuat Zelenski.

Liderul ucrainean a afirmat joi că oleoductul Drujba, care traversează Ucraina și alimentează cu petrol rusesc Ungaria și Slovacia, ar putea redeveni funcțional abia peste aproximativ o lună și jumătate. Totuși, Zelenski a recunoscut că și-ar dori ca această conductă să nu mai fie utilizată deloc.

După ce tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina pe 27 ianuarie, Ungaria și Slovacia au fost nevoite să recurgă la rezervele strategice de petrol. Kievul susține că întreruperea a fost provocată de un atac cu drone atribuit Rusiei și că lucrările de reparație sunt întârziate de situația de securitate.

În schimb, premierul ungar Viktor Orban și omologul său slovac Robert Fico susțin că Ucraina menține blocată conducta din motive politice, ca formă de presiune pentru sprijinul în războiul cu Rusia și pentru susținerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Ca reacție, Ungaria a suspendat livrările de motorină, gaze și electricitate către Ucraina. De asemenea, Budapesta a blocat prin veto adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei și a împiedicat aprobarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Acest împrumut a fost convenit de liderii europeni în luna decembrie și ar urma să fie finanțat prin emiterea de datorie comună a Uniunii Europene. Conform planului, Ucraina ar urma să ramburseze banii doar după ce Rusia ar plăti eventuale „reparaţii de război”, iar împrumutul ar fi garantat de bugetul UE.

Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au solicitat și au obținut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a acestui împrumut. Viktor Orban a estimat că Ucraina nu va putea rambursa niciodată suma respectivă, iar în acest caz statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să suporte costurile.

Și Slovacia a decis să suspende livrările de electricitate către Ucraina. Premierul Robert Fico a declarat săptămâna trecută că ar putea adopta noi măsuri împotriva Kievului dacă fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba nu va fi reluat.

Liderul slovac a criticat dur autoritățile ucrainene, afirmând că Ucraina este o țară coruptă care tratează cu lipsă de respect statele membre ale Uniunii Europene. ''Iar de la noi se aşteaptă să ridicăm mâinile şi să votăm 'da' ca oile'', a mai spus Fico.

Premierul slovac a avut vineri o convorbire telefonică cu președintele Volodimir Zelenski. Ulterior, Fico a declarat că discuția i-a lăsat o „impresie clară” că Ucraina nu dorește să permită reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Totodată, liderul ucrainean ar fi respins solicitarea Ungariei și Slovaciei de a trimite o misiune europeană care să verifice în Ucraina starea conductei petroliere.