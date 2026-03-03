Volodomir Zelenski, la momentul adevărului. Ce a răspuns când a fost întrebat despre viitorul Ucrainei

Volodimir Zelenski nu este sigur dacă va candida la următoarele alegeri prezidențiale din Ucraina. Liderul de la Kiev subliniază, potrivit Corriere della Sera, că momentul organizării scrutinului și securitatea cetățenilor sunt decisive.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu este sigur dacă va participa la următoarele alegeri prezidențiale.

Potrivit liderului de la Kiev, turul de scrutin ar trebui organizat după încheierea războiului cu Rusia.

„Adevărata întrebare este când vom putea organiza alegeri? Ele vor avea loc cu siguranță după încheierea războiului, nu în timpul armistițiului temporar”, a precizat Zelenski.

Anunțul lui Volodomir Zelenski vine în contextul unei propuneri americane de pace care prevede organizarea scrutinului chiar și fără un acord de pace complet. Zelenski a insistat însă că alegerea momentului este esențială. În ceea ce privește propria candidatură, el a spus: „Nu sunt deloc sigur că voi candida, voi vedea ce vor dori ucrainenii”.

Ulterior, Biroul preşedintelui a precizat pentru Ukrainska Pravda că Volodomiz Zelenski a fost întrebat: „Veţi candida la alegeri?”.

La aceasta, liderul de la Kiev a răspuns: „Adevărata întrebare este: când vom putea organiza alegeri? Dacă acestea vor avea loc după încheierea războiului, şi nu în timpul încetării temporare a focului, nu sunt deloc sigur că voi candida - voi vedea ce vor dori ucrainenii”.

Mandatul lui Zelenski s-a încheiat în 2024, în plin război cu Rusia, dar legea marțială în vigoare a împiedicat organizarea de noi alegeri prezidențiale. Această situație a fost folosită de Moscova pentru a-l considera pe Zelenski un președinte „nelegitim”. Kievul a susținut că orice organizare rapidă a scrutinului necesită modificarea legislației și un armistițiu suficient pentru desfășurarea campaniei electorale, mai ales în condițiile în care milioane de cetățeni ucraineni se află refugiați în străinătate.

În trecut, președintele a discutat mai multe scenarii pentru desfășurarea alegerilor. În decembrie 2025, el declara că este pregătit să candideze dacă partenerii internaționali vor putea garanta securitatea procesului electoral. În februarie 2026, Zelenski a propus un armistițiu de două luni pentru ca Ucraina să organizeze alegeri, și a sugerat același lucru și pentru Rusia, pentru a permite desfășurarea scrutinului pe teritoriul său.

Ideea organizării rapide a unor alegeri prezidențiale a fost inclusă în propunerea americană de pace, fiind interpretată de unii observatori drept o concesie făcută Moscovei. Ucraina a cerut însă o pauză mai lungă, care să permită desfășurarea în siguranță a campaniei și a scrutinului. În paralel, s-a vehiculat și propunerea ca alegerile să fie însoțite de un referendum, prin care ucrainenii să fie consultați cu privire la termenii unui eventual acord de pace care să includă cedări teritoriale.

Președintele de 48 de ani nu a luat încă o decizie finală privind candidatura, subliniind că va ține cont de voința cetățenilor ucraineni. În același timp, securitatea și legalitatea alegerilor rămân priorități majore pentru guvernul de la Kiev.