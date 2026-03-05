Zelenski, mesaj pentru Viktor Orban: Vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că speră ca „o persoană” din Uniunea Europeană să nu blocheze acordarea unui credit de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Liderul de la Kiev a făcut această afirmație într-o aluzie la premierul Ungariei, Viktor Orban, care s-a opus acordării împrumutului european pentru Kiev.

Volodimir Zelenski a transmis că sprijinul financiar este esențial pentru Ucraina, în special pentru dotarea armatei, iar blocarea acestui ajutor ar avea consecințe serioase.

„Sperăm că o persoană din Uniunea Europeană nu va bloca 90 de miliarde, sau prima tranşă din 90 de miliarde, şi că soldaţii ucraineni vor avea arme. În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri, să-l sune şi să comunice cu el pe limba lor”, a spus joi Zelenski în timpul unei conferințe de presă.

Președintele ucrainean a vorbit și despre situația conductei de petrol Drujba, avariată în urma unui bombardament, menționând că Ucraina ar avea nevoie de aproximativ o lună și jumătate pentru a începe lucrările de reparație. În același timp, el a sugerat că nu este convins că această perioadă ar fi suficientă pentru persoana care condiționează acordarea ajutorului financiar.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina așteaptă reuniunea Consiliului European programată pentru 19 martie și speră ca atunci să fie adoptată o decizie favorabilă privind acordarea celor 90 de miliarde de euro.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că Budapesta va bloca adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și acordarea împrumutului european pentru Ucraina până când conducta de petrol Drujba nu va fi reparată.

Conducta a fost avariată în urma unui bombardament produs pe 27 ianuarie, iar Ungaria consideră că reluarea tranzitului de petrol rusesc este o condiție necesară pentru deblocarea sprijinului european. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, liderul ungar a afirmat că Budapesta este pregătită să exercite presiuni asupra Kievului pentru a relua fluxul de petrol.

„Vom câştiga. Şi vom câştiga cu forţa. Avem instrumente politice şi financiare şi, cu ajutorul lor, îi vom forţa să reia necondiţionat şi cât mai curând posibil funcţionarea conductei de petrol Druja. Vreau să fie clar, vom câştiga aici şi vom câştiga cu forţa. Nu vor exista compromisuri aici. Îi vom învinge. Vom rupe blocada petrolieră, îi vom forţa pe ucraineni să restabilească aprovizionarea nu prin afaceri, nu printr-un acord, nu prin compromis, ci prin forţă”, spune Viktor Orban.

La începutul lunii martie, Viktor Orban a prezentat imagini din satelit despre care a susținut că ar demonstra că nu există obstacole majore în funcționarea conductei Drujba.

Comentând aceste afirmații, Zelenski a declarat că imaginile din satelit nu pot surprinde toate detaliile legate de situația infrastructurii. Liderul ucrainean i-a criticat atât pe Viktor Orban, cât și pe premierul slovac Robert Fico, acuzându-i de egoism în contextul disputei privind tranzitul petrolului.

În plus, Zelenski a declarat că, din punctul său de vedere, repararea conductei Drujba nu ar fi o prioritate.

„Sincer să fiu, eu nu aş repara-o (Drujba – n.red.). Aceasta este poziţia mea. Le-am spus acest lucru liderilor europeni şi celor care m-au sunat în legătură cu această problemă, precum şi conducerii Uniunii Europene, deoarece este vorba de petrol rusesc”, a spus joi preşedintele ucrainean.

Președintele ucrainean a afirmat că Uniunea Europeană a transmis că acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro ar putea fi blocată dacă Ucraina nu începe lucrările de reparare a conductei.

În același timp, potrivit unor informații citate de Bloomberg, Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a oferi sprijin financiar Ucrainei pentru repararea conductei Drujba, astfel încât să fie deblocat sprijinul pentru Kiev din partea Ungariei și Slovaciei.

Pe 27 ianuarie, după bombardarea conductei Drujba în apropierea orașului Brodî din regiunea Liov, livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost suspendate. Autoritățile ucrainene au explicat că tranzitul a fost oprit din cauza avariilor și a necesității unor reparații, proces care este întârziat de atacurile rusești.

În același timp, liderii Ungariei și Slovaciei, singurele state din Uniunea Europeană care mai primesc petrol rusesc prin această conductă, acuză Kievul că a întrerupt aprovizionarea din motive politice și au blocat, ca reacție, livrările de motorină către Ucraina.