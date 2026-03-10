Filmul „The Bride”, debut dezastruos în cinematografe. Incasări modeste pentru o producție de 90 de milioane de dolari

Industria cinematografică americană continuă să se confrunte cu dificultăți în ceea ce privește veniturile din box office, iar unele lansări recente ilustrează aceste provocări, potrivit Outkick.

Filmul „The Bride”, regizat de actrița și cineasta Maggie Gyllenhaal și produs de Warner Bros., a debutat în cinematografe cu încasări mult sub așteptările inițiale, potrivit primelor estimări publicate în presa internațională.

Lansat la finalul săptămânii trecute, filmul a avut un buget de producție estimat la aproximativ 90 de milioane de dolari. Conform datelor preliminare, producția a generat aproximativ 3 milioane de dolari în prima zi de difuzare în cinematografe și este estimată la aproximativ 8 milioane de dolari pentru primul weekend de proiecții.

În contextul costurilor ridicate de producție și promovare, specialiștii din industrie analizează deja impactul comercial al filmului.

„The Bride” reprezintă o reinterpretare a poveștii clasice inspirate de personajul miresei lui Frankenstein. Filmul este scris și regizat de Maggie Gyllenhaal, care a discutat în interviuri despre motivația din spatele proiectului.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, regizoarea a vorbit despre momentul în care a decis să se concentreze pe regie și despre contextul cultural care a influențat această decizie.

„Și mă întreb dacă ceea ce se întâmplă din punct de vedere cultural va genera un răspuns de neoprit, în special din partea femeilor”, a declarat Maggie Gyllenhaal.

„Nu știu dacă am spus asta cu voce tare înainte. Poate că voi avea probleme, dar cred că momentul în care am devenit cu adevărat regizor a fost dimineața în care Trump a fost ales pentru prima dată. Atunci mi-am spus că am mult mai multe lucruri de spus decât am spus până atunci.”

În timpul turneului de promovare, Gyllenhaal a explicat și de ce a ales să spună povestea din perspectiva miresei lui Frankenstein, personaj care apare rar în prim-plan în adaptările clasice.

„Ea se regăsește într-o situație complet nebună”, a afirmat regizoarea.

„A fost readusă la viață fără consimțământul ei pentru a fi soția cuiva pe care nu l-a întâlnit niciodată.”

Potrivit estimărilor citate de presa americană, filmul a beneficiat de un buget de producție de aproximativ 90 de milioane de dolari. În mod obișnuit, studiourile de film investesc suplimentar sume importante pentru marketing, care pot ajunge la 50–100% din costul producției.

Primele rezultate de la box office indică încasări de aproximativ 8 milioane de dolari în primul weekend de difuzare. Unele estimări citate în presă sugerează că cifra finală ar putea fi chiar mai mică, între 6,5 și 6,7 milioane de dolari.

De regulă, studiourile de film primesc aproximativ jumătate din veniturile generate la box office, restul revenind cinematografelor și distribuitorilor.

Filmul a primit și reacții critice din partea unor publicații. Un articol publicat de revista Reason a evaluat negativ producția, afirmând că „nu există nici măcar o scenă, o replică sau un moment care să funcționeze”.

#TheBride and its $90M budget is CRATERING with just $3M Friday, weekend in $8M range Gonna be one of the biggest DISASTERS in Hollywood history 💀💀💀 pic.twitter.com/ajpcmGggsg — Erick 𝕄𝕄𝕋 Weber 🎥 (@ErickWeber) March 7, 2026

În cronica sa pentru The Wall Street Journal, criticul Kyle Smith a comentat și elementele tematice ale filmului, scriind că acestea sunt „atât de evidente încât devin deranjante”, menționând inclusiv faptul că personajul principal „găsește chiar și un motiv să strige «Me too!» de câteva ori”.

Lansarea filmului are loc într-un context mai amplu în care veniturile cinematografelor din Statele Unite au scăzut comparativ cu anii anteriori. Datele din industrie arată că box office-ul intern a fost de aproximativ 11,9 miliarde de dolari în 2018, în timp ce în 2025 a ajuns la circa 8,65 miliarde de dolari.

Analiștii indică mai mulți factori care au contribuit la această evoluție, printre care extinderea platformelor de streaming, schimbarea obiceiurilor de consum media și competiția cu platforme digitale precum YouTube sau TikTok.

În acest context, performanța comercială a filmelor lansate în cinematografe continuă să fie atent monitorizată de industrie.