Facebook, 20 de ani de la lansare. Cum a devenit cel mai popular site de socializare din lume

Inițial, site-ul era exclusiv pentru studenții de la Harvard, dar s-a extins treptat la alte universități, licee și profesioniști. În 2006, Facebook s-a deschis pentru oricine avea peste 13 ani și o adresă de e-mail validă. Datele personale, exploatate încă de la început Facebook a devenit rapid cel mai popular site de socializare din lume, depășind concurenți precum MySpace și Friendster. Facebook a atras utilizatorii prin funcții precum fluxul de știri, care le arăta actualizările prietenilor și cunoștințelor, Utilizatorii pot da like la comentarii, să își exprime aprecierea pentru postări, să scrie comentariile și să împărtășească conținut pentru alții. Rețeaua a devenit un pionier în domeniul publicității online, oferind advertiserilor acces la datele personale și preferințele utilizatorilor săi, pentru a le oferi reclame personalizate. Facebook a generat venituri uriașe din publicitate, devenind una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Cambridge Analytica și Facebook: un scandal de proporții

Cambridge Analytica a fost o companie americană care a obținut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook, fără consimțământul lor. Le-a folosit pentru a crea profiluri psihologice și a le influența votul în favoarea lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA din 2016 și a referendumul din Marea Britanie pentru ieșirea din UE, în același an.

Scandalul a fost dezvăluit în 2018 de Christopher Wylie, un fost angajat al Cambridge Analytica, în interviuri cu The Guardian și The New York Times.

Scandalul a avut consecințe grave pentru FB, care a fost acuzat de încălcarea vieții private a utilizatorilor săi, de complicitate la manipularea electorală și de lipsă de transparență și responsabilitate. Facebook a fost amendat cu 5 miliarde de dolari de Comisia Federală pentru Comerț din SUA. De asemenea, compania a fost investigată de autorități din mai multe țări și a pierdut încrederea și popularitatea multor utilizatori, care au inițiat mișcarea #DeleteFacebook.

Facebook a împlinit două decenii

Facebook a fost și un inovator în domeniul tehnologiei, dezvoltând produse și servicii precum Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace și Libra. Facebook a investit și în inteligența artificială, realitatea virtuală și augmentată, blockchain și internetul lucrurilor.

Facebook a fost și un actor important în cultura și politica globală, având un impact asupra modului în care oamenii comunică, se informează, se distrează și se implică civic. A lansat mișcări sociale, cum ar fi Primăvara Arabă, Occupy Wall Street și Black Lives Matter. A fost și o sursă de controverse, fiind criticat pentru probleme precum știri false, discursul de ură, manipularea electorală, încălcarea vieții private și dependența digitală.

Facebook a împlinit 20 de ani de la lansare, având peste 3 miliarde de utilizatori activi zilnic. Din 2021, compania din spatele rețelei de socializare și-a schimbat numele în META, potrivit CNN.