Monden Adriana Bahmuțeanu, o primă victorie în lupta cu Honorius Prigoană. Decizia instanței







Adriana Bahmuțeanu a așteptat cu mari emoții decizia magistraților de la Judecătoria Sectorului 3. Fosta parteneră a lui Silviu Prigoană se luptă cu fiul cel mare al acestuia, acuzându-l că i-ar fi sechestrat copiii. Vineri, aceasta s-a prezentat în instanță alături de avocata ei și a obținut o primă victorie.

Adriana Bahmuțeanu continuă războiul cu fiul cel mare al lui Silviu Prigoană

Magistrații urmau să decidă unde va fi stabilit domiciliul celor doi minori – Maximus și Eduard. Adriana Bahmuțeanu a cerut o ordonanță președințială și a așteptat decizia magistraților de la Judecătoria Sectorului 3.

În urmă cu o zi, aceasta reușit să își revadă copiii, după mai multe negocieri cu reprezentanții DGASPC. Fosta parteneră a lui Silviu Prigoană nu a oferit detalii legate de locul în care a avut loc întâlnirea.

Ce a spus avocatul lui Honorius

Fiul fostului afacerist nu a fost prezent la judecătorie, însă și-a trimis avocatul. asigurări că ambii copii nu au lipsuri în casa tatălui lor. Totodată, apărătorul lui Honorius a precizat că Maximus și Eduard au s-au întors la școală.

„A fost în sală avocatul lor. A venit în sală, era vizibil obosit și a susținut că totul e bine, că nu există nici o urgență, copiii merg la școală și din motivul ăsta pot fi lăsați acolo până se pensionează. Ce rost mai are să-i văd, eu ca mamă, să-i țin în brațe, să-i consolez, după ce le-a murit tatăl. Mi-am dat seama că oamenii ăștia sunt lipsiți de orice empatie, orice sentiment omenesc”, a spus fosta soție a afaceristului, după ce a ieșit din sala de judecată.

Adriana Bahmuțeanu află luni decizia finală

Jurnalista a cerut ca procesul să se judece vineri, însă judecătorul a stabilit data finală pentru ziua de luni. Conform avocatei sale, instanța a considerat că cererea Adrianei Bahmuțeanu este una urgentă.

„Judecătorul a decis că azi nu este posibil, dar luni la ora 12 ne întâlnim aici pentru a se judeca procesul, astfel încât Instanța a considerat că urgența cererii noastre este evidentă și nu mai poate aștepta. Cu toate forțele ne imobilizăm pentru data de luni. Am considerat că este un termn foarte lung, fiind niște copii singuri, pentru că nu știm, mama nu are acees, așa că am cerut inițial pentru azi, însă ni s-a dat termen pentru luni”, a precizat avocata ei.

În plus, fosta soție a lui Prigoană este decisă să deschidă și un proces de partaj.