Președintele Nicușor Dan consideră că dialogul cu susținătorii AUR este necesar, în contextul nemulțumirilor față de modul în care funcționează instituțiile statului. Șeful statului susține însă că responsabilitatea politică presupune mai mult decât exprimarea nemulțumirilor și că partidele trebuie să vină cu propuneri concrete pentru problemele societății.

Declarația președintelui vine după ce liderul AUR, George Simion, a anunțat organizarea unui protest sâmbătă, începând cu ora 10:00, la Primăria Capitalei. Manifestația este organizată, potrivit acestuia, „față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu”.

„Înțeleg nemulțumirea românilor față de modul în care funcționează statul. Am cunoscut-o direct, prin sute de proteste și acțiuni în instanță. Tocmai de aceea, consider că dialogul cu susținătorii AUR este necesar. Diferențele de opinie nu trebuie să ne împiedice să ne ascultăm unii pe ceilalți. Dar responsabilitatea politică presupune mai mult decât exprimarea nemulțumirilor. Un partid care reprezintă milioane de cetățeni are datoria să depășească etapa protestului și să prezinte soluții concrete pentru problemele societății”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.

George Simion a mai anunțat că Nicolae Voiculeț, reprezentant al AUR, participă joi la o ședință de ordine publică la Primăria Generală, pentru discuții referitoare la protestul programat sâmbătă, de la ora 14:00, în fața Palatului Parlamentului.

„Circa 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la București dacă libertatea de exprimare este respectată în România. Veniți fiecare cu steagul. Veniți cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocați de nimeni, nu vom deveni violenți, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toți cei care, din motive obiective, nu pot fi la București - vă rugăm să fiți mobilizați în mediul online. Televiziunile, în marea lor majoritate, vor răspândi versiunea sistemului”, a scris liderul AUR pe Facebook.

Miercuri, George Simion a declarat că își va asuma responsabilitatea pentru organizarea manifestației de sâmbătă, dacă o instituție îi va solicita acest lucru.

Tot joi, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu a primit din partea AUR o cerere de autorizare pentru protest. Edilul a explicat că aprobarea unei astfel de manifestații nu intră în atribuțiile primarului, ci este analizată de specialiști, care trebuie să evalueze riscurile.

Unul dintre aspectele luate în calcul este faptul că în aceeași zi este programat meciul de fotbal dintre naționalele României și Poloniei.