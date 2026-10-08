Normalizarea jignirilor, amenințărilor și a etichetărilor în spațiul public poate transforma violența verbală într-un fenomen mult mai periculos, susține Dan Andronic. Jurnalistul a vorbit în podcastul „Contrapunct”, alături de Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni, despre asemănările dintre actuala polarizare socială și perioade istorice în care discursul radical a precedat violența.

Discuția a pornit de la întrebarea dacă teoriile conspirației și radicalizarea pot fi puse pur și simplu pe seama lipsei de educație. Dan Andronic a respins o asemenea explicație simplă și a amintit că, inclusiv în perioada interbelică, intelectuali importanți au fost atrași de mișcări politice radicale.

„În perioada anilor '20-'30 avem generația Criterion. Avem o generație de intelectuali de forță, cum nu cred că am mai avut noi după aia. Vorbesc de Emil Cioran, vorbesc de Mircea Eliade, Mihail Sebastian, toată pleiada de atunci”, a spus Andronic. „Nae Ionescu, o generație de intelectuali pe care, repet, România n-a mai cunoscut-o în ultimii 100 de ani, dar care intră în aceeași logică. Intră într-o logică în care, fără să dea credit oricărei teorii a conspirației, se angrenează în mișcări politice care sunt bazate pe anatomia urii. Lucru pe care ei după aia îl regretă”, a continuat jurnalistul.

Andronic a ajuns apoi la principala sa concluzie privind actualul discurs public.

„Din carte eu am înțeles un lucru, scriind și documentându-mă: că drumul de la violența verbală la violența fizică e foarte scurt”, a spus jurnalistul.

El a atras atenția că exprimările agresive au devenit aproape obișnuite în spațiul public.

„În momentul în care te obișnuiești cu violența verbală, și suntem într-o perioadă în care lucrurile astea sunt banale, etichetările, jignirile, amenințările au devenit, așa, un loc comun. Adică, dacă nu faci, pare că ești un animal ciudat”, a afirmat Dan Andronic.

Potrivit acestuia, obișnuirea societății cu un asemenea limbaj poate micșora distanța până la violența propriu-zisă.

„În momentul în care te obișnuiești cu acest tip de violență, violența fizică este o consecință firească”, a spus jurnalistul.

Octavian Hoandră a intervenit și a spus că vede cultura drept una dintre barierele care pot împiedica trecerea către violență. El a apreciat însă că actualul context este periculos tocmai prin degradarea nivelului discursului public și politic.

„Dar noi, fiind dominați de prostie, mai ales în lumea politică, că ăsta e marele pericol, lumea politică este o dominație a prostiei, ceva înfiorător”, a spus Hoandră. Acesta a continuat și a făcut referire directă la apariția unor politicieni proveniți din zone pe care le consideră lipsite de repere morale.

„La noi acum este, bă, când deja din politică apar oameni din ăștia ca Simion, ca oameni din galerii și fără niciun fel de cod moral, fără nicio... Băi, deja te apucă spaima, că de acolo pleacă răul. Tot din lipsa de cultură și din prostirea în masă a oamenilor”, a afirmat Octavian Hoandră.

Hoandră a legat apoi degradarea discursului și de modul în care oamenii consumă conținut pe internet.

„Telefoanele, Facebook-ul, toate astea sunt mijloace ale prostirii în masă. Deci oamenii nu își mai trăiesc viețile lor, trăiesc alte vieți care sunt pe internet și se depărtează de propriul destin. Și atunci e posibil orice. De asta eu cred că suntem mai în pericol”, a spus acesta.

În continuarea intervenției, Hoandră a făcut și o apreciere politică privind ascensiunea partidelor și liderilor radicali.

„Ei nu o să știe că din cauza lor a crescut violența, pentru că ei sunt adevărații vinovați. Creează un mediu propice îndemnării înspre violență și înspre votul către extrema asta pe care o propune Simion, Georgescu”, a afirmat Hoandră, referindu-se la partidele aflate la guvernare și la modul în care acestea gestionează nemulțumirea publică.

Bogdan Comaroni a continuat discuția și a spus că teoriile conspirației construite pe victimizare și persecuție pot amplifica radicalizarea.

„Creșterea violenței și tot ce se extrage din conspirațiile alea de tip simplist, alea care te victimizează, te trimit într-o zonă de persecuție și duc către violență, este la ce asistăm și astăzi”, a afirmat Comaroni.

În opinia acestuia, fenomenul este întreținut și de audiența produsă de asemenea mesaje.

„Conspirațiile și lucrul privit simplu, simplist, în ideea asta produc audiență foarte mare. Toată lumea le ia și le dezbate, le exagerează și apasă foarte tare pe latura, până la urmă, a violenței”, a spus Bogdan Comaroni.