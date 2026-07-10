Comisia Europeană a cerut companiei Meta să modifice modul de funcționare al platformelor Facebook și Instagram, în urma unei investigații care a concluzionat că anumite funcții ale acestora pot favoriza utilizarea compulsivă și pot crea dependență, în special în rândul minorilor și al persoanelor vulnerabile. Dacă nu va respecta solicitările, compania lui Mark Zuckerberg riscă o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală la nivel mondial.

Potrivit concluziilor preliminare ale anchetei deschise în mai 2024, Comisia Europeană consideră că Meta nu a evaluat în mod corespunzător riscurile pe care platformele Facebook și Instagram le pot avea asupra utilizatorilor.

Printre funcțiile vizate se numără fluxurile nelimitate de conținut (infinite scroll), recomandările puternic personalizate și redarea automată a videoclipurilor. În opinia Executivului european, aceste mecanisme sunt concepute pentru a menține atenția utilizatorilor cât mai mult timp pe platforme, ceea ce poate conduce la utilizare compulsivă și poate avea efecte negative asupra sănătății mintale.

Comisia susține că aceste funcții îi determină pe utilizatori să deruleze conținutul aproape fără întrerupere, ceea ce contribuie și la creșterea veniturilor din publicitate ale companiei.

Investigația analizează și instrumentele de control parental disponibile pe Facebook și Instagram.

Potrivit Comisiei Europene, acestea sunt prea complicat de utilizat și nu oferă suficiente opțiuni pentru limitarea timpului petrecut online de adolescenți.

Procedura este desfășurată în baza Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act - DSA), care stabilește obligațiile marilor platforme online în ceea ce privește protecția utilizatorilor și gestionarea riscurilor sistemice. În cadrul aceluiași regulament, Comisia Europeană a formulat anterior cerințe similare și pentru platforma TikTok.

Meta a transmis că nu este de acord cu concluziile preliminare ale Comisiei Europene și susține că acestea nu reflectă măsurile adoptate în ultimii ani pentru protejarea adolescenților.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că Meta împărtășește obiectivul de a oferi un mediu online „sigur și pozitiv”, însă consideră că investigația nu ia în calcul toate măsurile implementate în acest sens.

Compania are dreptul să răspundă acuzațiilor formulate și să propună măsuri de remediere înainte de adoptarea unei decizii finale.

Meta se confruntă cu acuzații asemănătoare și în Statele Unite.

În luna martie, un juriu din Los Angeles a decis că Meta și Google trebuie să plătească despăgubiri în valoare de șase milioane de dolari unei tinere, după ce a apreciat că Instagram și YouTube au contribuit la dezvoltarea unei dependențe de utilizarea platformelor. Hotărârea este considerată una de referință în astfel de litigii.