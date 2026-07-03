Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a recunoscut că reorganizarea amplă a companiei și strategia bazată pe inteligență artificială nu au produs până acum rezultatele anticipate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri interne cu angajații, desfășurate joi, potrivit unei înregistrări obținute de Reuters.

Șeful Meta a admis că restructurarea, care a inclus concedieri și redistribuirea a mii de angajați către proiecte de inteligență artificială, „nu a fost atât de bine realizată” pe cât ar fi putut fi. Totodată, el a spus că echipa de conducere a evaluat greșit ritmul în care urmau să evolueze sistemele de tip AI agent.

Potrivit lui Zuckerberg, compania a mizat pe faptul că dezvoltarea agenților AI – sisteme capabile să execute automat sarcini în numele utilizatorilor – va accelera semnificativ în ultimele luni.

Privind retrospectiv, acesta a afirmat că evoluția acestor tehnologii „nu s-a accelerat în modul în care ne așteptam”, iar noua structură organizațională implementată în acest an „nu și-a demonstrat încă eficiența”.

Zuckerberg a explicat că, la începutul anului, discuțiile cu principalii lideri ai companiei indicau îngrijorări că Meta nu se adapta suficient de rapid la ritmul schimbărilor din domeniul inteligenței artificiale. În acea perioadă, conducerea era foarte optimistă în privința unor instrumente precum Claude Code, dezvoltat de startup-ul Anthropic.

În luna mai, Meta a concediat aproximativ 10% din forța sa de muncă la nivel global și a redistribuit aproximativ 7.000 de angajați către echipe dedicate dezvoltării inteligenței artificiale.

Restructurarea a făcut parte din strategia companiei de a finanța investiții masive în infrastructura AI și de a crește eficiența prin utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Măsurile au generat însă nemulțumiri în rândul angajaților și au alimentat preocupări privind moralul din companie.

Deși Zuckerberg le-a transmis angajaților în luna mai că nu se așteaptă la noi concedieri la nivelul întregii companii în acest an, o parte dintre aceștia și-au exprimat rezervele față de această perspectivă.

Meta estimează că va investi până la 145 de miliarde de dolari în infrastructura de inteligență artificială în acest an, reprezentând o parte importantă din cheltuielile totale ale marilor companii din tehnologie pentru dezvoltarea AI.

Cu toate acestea, Zuckerberg le-a spus angajaților că se așteaptă ca beneficiile mai consistente ale acestor investiții să înceapă să fie vizibile în următoarele trei până la șase luni.

Un purtător de cuvânt al Meta a refuzat să comenteze declarațiile făcute în cadrul întâlnirii interne.

În aceeași reuniune, directorul de tehnologie al Meta, Andrew Bosworth, a prezentat concluziile preliminare ale investigației privind software-ul de monitorizare a activității angajaților instalat în această primăvară.

Programul urmărea mișcările mouse-ului și activitatea digitală pentru dezvoltarea sistemelor AI. După apariția unor îngrijorări privind expunerea unor date sensibile, Meta a suspendat utilizarea aplicației și a demarat o analiză internă.

Bosworth a declarat că verificările efectuate până în prezent indică faptul că datele angajaților nu au fost utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

El a precizat că, dacă programul va fi reactivat după finalizarea investigației, participarea va deveni voluntară, pe baza unui sistem de tip „opt-in”, astfel încât fiecare angajat să poată decide dacă dorește sau nu să contribuie la colectarea acestor date.