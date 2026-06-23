Meta lansează trei modele noi de ochelari inteligenți

Meta a anunțat lansarea a trei noi modele de ochelari inteligenți comercializați sub propriul brand, fără denumirea Ray-Ban. Noile produse integrează funcții bazate pe inteligență artificială și vor fi disponibile la prețuri mai reduse decât generațiile anterioare dezvoltate în colaborare cu EssilorLuxottica.

Cele trei dispozitive vor fi vândute sub denumirile Meta Fury, Meta Adventurer și Meta Glasses by Kylie Jenner. Deși sunt realizate în continuare în parteneriat cu EssilorLuxottica, noile produse nu mai poartă brandul Ray-Ban.

Compania a ales pentru fiecare model un design diferit, apropiat de aspectul ochelarilor obișnuiți. Adventurer au un aspect mai discret, Fury sunt construiți într-un stil mai pătrățos, iar Glasses by Kylie Jenner au rame cu forme mai ovale.

Din punct de vedere tehnic, cele trei modele folosesc aceeași platformă hardware regăsită și pe Ray-Ban Meta Optics Styles iferența principală este reprezentată de autonomia îmbunătățită a bateriei.

Ochelarii permit ajustarea suportului nazal și a capetelor ramelor pentru o potrivire mai bună. De asemenea, utilizatorii pot opta pentru lentile de vedere cu dioptrii cuprinse între -12 și +2,25.

Noile produse folosesc Muse Spark, primul sistem de inteligență artificială dezvoltat de divizia de Superinteligență a companiei. Potrivit companiei, utilizatorii vor putea comunica cu asistentul AI prin conversații în limbaj natural.

Compania a anunțat că intenționează să lanseze actualizări dedicate protejării intimității utilizatorilor, fără a oferi detalii despre măsurile care vor fi implementate.

Precizarea apare în contextul în care compania intenționează să activeze în viitor funcții de recunoaștere facială pentru aceste dispozitive.

Renunțarea la brandul Ray-Ban are și un obiectiv comercial, respectiv reducerea costului de achiziție. Modelele Meta Adventurer și Meta Fury vor avea un preț de pornire de 300 de dolari, cu 80 de dolari sub nivelul Ray-Ban Meta Gen 2. În cazul modelului Meta Glasses by Kylie Jenner, prețul de lansare va începe de la 400 de dolari.