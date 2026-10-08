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U Cluj a întors meciul cu CFR Cluj și a câștigat derby-ul cu 3-1

U Cluj a întors meciul cu CFR Cluj și a câștigat derby-ul cu 3-1sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Universitatea Cluj a câștigat joi seară derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-1, după ce gazdele au condus cu 1-0. Partida disputată pe Stadionul „Constantin Rădulescu” a fost restanța din etapa a patra a Superligii.

CFR a deschis scorul în minutul 12, prin Drazic, însă U Cluj a revenit după pauză și a marcat de trei ori. Macalou a înscris de două ori, iar Oucasse Mendy a completat revenirea formației pregătite de Cristiano Bergodi.

CFR Cluj a intrat în avantaj după golul lui Drazic

Gazdele au avut prima ocazie în minutul 9, când Nalic a șutat, iar Lefter a reținut mingea.

Trei minute mai târziu, CFR a deschis scorul. Cordea i-a oferit pasa decisivă lui Drazic, iar acesta l-a învins pe portarul Universității.

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Partida a fost întreruptă în minutul 17, timp de aproximativ patru minute, după ce suporterii au aruncat în teren petarde și torțe.

U Cluj a încercat să răspundă imediat, iar Iulian Cristea a avut o ocazie în minutul 18. Cinci minute mai târziu, Dan Nistor a pus din nou în pericol poarta lui Vâlceanu. CFR a intrat la pauză cu avantaj minim, 1-0.

Macalou a egalat din penalty

Cristiano Bergodi a făcut trei schimbări la pauză, iar U Cluj a revenit pe teren cu o altă atitudine.

În minutul 50, oaspeții au cerut penalty după un henț comis de Kun în careu. Horia Mladinovici a lăsat inițial jocul să continue, dar a fost chemat la VAR. După verificarea fazei, arbitrul și-a schimbat decizia și a acordat lovitură de pedeapsă pentru Universitatea Cluj. Macalou a executat și a restabilit egalitatea în minutul 52.

U Cluj a marcat de două ori în 16 minute

Universitatea a continuat să atace după golul egalizator, iar în minutul 55 a trecut în avantaj. Oucasse Mendy a înscris în urma unei acțiuni în careu, cu o execuție frumoasă, ducând scorul la 2-1 pentru oaspeți.

CFR nu a reușit să revină în joc, iar U Cluj a mai înscris o dată în minutul 71. Macalou a reușit dubla după pasa lui Chipciu și a stabilit scorul final, 3-1 pentru Universitatea Cluj.

Victoria o duce pe U Cluj pe locul cinci în clasamentul Superligii, cu 18 puncte. CFR Cluj ocupă poziția a opta, cu 13 puncte.

Formațiile de start

CFR Cluj: O. Vâlceanu – Braun, Gelashvili, Simao Rocha – Kun (Pantalon 74), Perianu, Omic (Ziblim 83), Camora – Cordea (Omrani 74), Drazic (S. Buş 74), Nalic (Şfaiţ 58). Antrenor: Marius Şumudică

U Cluj: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, D. Codrea, Chipciu – Pedro Pinho (Drammeh 46), Bic – Macalou (Friday Adams 88), D. Nistor (M. Ştefănescu 46), O. Mendy (Stanojev 73) – Alibek Aliev (Lukic 46). Antrenor: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Cordea 42, Marius Şumudică 62 / O. Mendy 65, M. Ştefănescu 75, Drammeh 90+2, Chipciu 90+3

Arbitri: Horia Mladinovici – Cosmin Bojan, Mihăiţă Necula Arbitri VAR: Cătălin Popa – Ionuţ Coza

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