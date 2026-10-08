Sorin Grindeanu îi întoarce oferta lui Ilie Bolojan. Ce guvern ar fi dispus PSD să susțină

Social-democrații ar putea vota în Parlament un guvern minoritar format din PNL și UDMR, ca răspuns la oferta lansată de Ilie Bolojan privind susținerea unui executiv minoritar PSD, a declarat președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat că. Liderul social-democrat a respins și varianta unui cabinet de tehnocrați, propunând în schimb o coaliție politică stabilă, care să gestioneze problemele economice ale României până în primăvara anului 2027.

Sorin Grindeanu a propus formarea unui guvern politic susținut de o majoritate parlamentară clară, în contextul negocierilor purtate pentru instalarea Cabinetului condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Președintele PSD consideră că principalele formațiuni care au participat la guvernare în ultimii ani trebuie să își asume împreună responsabilitatea administrării țării, cel puțin pentru următoarele luni.

În opinia sa, partidele ar trebui să accepte inclusiv eventualele pierderi electorale provocate de participarea la guvernare, având în vedere dificultățile economice ale României.

Liderul PSD a afirmat că actuala criză politică ar putea fi depășită prin formarea unei majorități parlamentare care să susțină un executiv politic până în primăvara anului viitor.

Ulterior, partidele ar urma să analizeze rezultatele guvernării și să stabilească dacă formula trebuie menținută.

„Și de aici pleacă acest apel al meu spre responsabilitate și spre asumare directă a actului de guvernare, cel puțin pe o perioadă scurtă. Și să facem o evaluare în primăvară, după ce am depășit această perioadă grea pentru țară”, a declarat Sorin Grindeanu.

Printre principalele obiective ale unei asemenea formule de guvernare se numără adoptarea rectificării bugetare, pregătirea bugetului pentru 2027 și gestionarea dificultăților economice din perioada iernii.

„Nu există scenariu perfect pentru nimeni. Dar pentru nimeni, domnule Gâdea. Noi trebuie, în schimb, să evităm scenariul dezastruos pentru România. Scenariu perfect pentru vreun partid sau altul nu există în acest moment”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a susținut că partidele trebuie să își asume responsabilitatea guvernării chiar dacă participarea la Executiv le-ar putea afecta rezultatele electorale.

„Și asta, chiar dacă înseamnă că va pierde electoral și PSD-ul, și PNL-ul, și UDMR-ul în această perioadă, eu cred că e de datoria noastră să facem lucrul ăsta”, a adăugat liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a respins propunerea lui Ilie Bolojan privind formarea unui guvern minoritar PSD, care ar urma să primească sprijin parlamentar din partea liberalilor. Liderul social-democrat consideră că o asemenea formulă ar pune întreaga responsabilitate a guvernării asupra PSD, fără o asumare similară din partea celorlalte partide.

„Domnul Bolojan a venit și a zis: noi am vota un guvern minoritar PSD. Sigur, ironia sorții, după șase luni de zile de criză, blocând în permanență orice variantă cu PSD, acum ar vota un guvern minoritar PSD”, a afirmat președintele social-democrat.

Întrebat de Mihai Gâdea dacă propunerea liderului PNL reprezintă o capcană pentru PSD, Grindeanu a răspuns: „Evident”. Președintele social-democrat a venit apoi cu o contrapropunere. „PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți!”

Grindeanu s-a declarat convins că liberalii și UDMR nu ar accepta această variantă, susținând că asemenea propuneri reprezintă manevre politice care nu ajută la rezolvarea crizei.

„Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta. De aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim numitorul comun. Pentru că chiar le găsesc ca fiind șmecherii politice într-o perioadă dificilă.”

Liderul PSD nu a spus explicit dacă un eventual guvern minoritar PNL-UDMR ar trebui condus de Luca Niculescu. Propunerea sa a fost formulată în contextul negocierilor privind viitorul Executiv și ca răspuns la poziția exprimată de Ilie Bolojan.

O altă posibilitate analizată în contextul crizei politice este instalarea unui cabinet format din tehnocrați. Sorin Grindeanu consideră însă că o asemenea formulă nu ar avea suficient sprijin politic pentru adoptarea deciziilor importante. Președintele PSD a invocat experiența Guvernului condus de Dacian Cioloș, instalat în 2015, pentru a explica de ce nu susține această variantă.

„Mi se pare o variantă slabă, proastă pentru România. Și vă spun și de ce. Avem un exemplu de acest tip, cred că în 2015. A fost în 2015 până în 2016, pe timp de un an, guvernul tehnocrat, care, vă rog să vă aduceți aminte, a fost votat în Parlamentul României de o majoritate extrem de largă”, a afirmat Grindeanu, referindu-se la Cabinetul condus de Dacian Cioloș.

Liderul PSD a amintit că susținerea parlamentară de care s-a bucurat acel Executiv la instalare nu a împiedicat apariția criticilor din partea partidelor.

„Aproape toată lumea a votat pentru instalarea acelui guvern. Și eu nu știu dacă a trecut o săptămână sau o lună până când toată lumea a început să dea în acel guvern. Dar toată lumea.”

Grindeanu consideră că principala dificultate pentru un eventual guvern tehnocrat ar apărea în momentul elaborării și adoptării bugetului de stat pentru 2027.

„Gândiți-vă că acest guvern de tehnocrați va trebui să vină într-o lună de zile, o lună și jumătate, cu un buget în Parlament. Un buget pe care nu și-l va asuma nimeni.”

Potrivit acestuia, fără o majoritate parlamentară stabilă, proiectul de buget ar putea suferi modificări importante în timpul dezbaterilor.

„Va intra un buget cu, nu știu, un deficit de 5,8 și va ieși cu 8,5. Dau un exemplu din Parlament. Fiindcă nu poți să-i oprești. Și se vor găsi majorități de conjunctură pe fiecare amendament în parte.” Întrebat dacă exclude definitiv un guvern tehnocrat, președintele PSD a răspuns: „Nu. E o variantă slabă, care nu face decât să înrăutățească lucrurile din punctul nostru de vedere.”

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD susține formarea unei coaliții cu PNL și UDMR, care să beneficieze de o majoritate parlamentară asumată public. Liderul social-democrat a prezentat poziția partidului în privința principalelor variante de guvernare.

„Guvern tehnocrat, nu. Guvern minoritar PSD, nu. Guvern de coaliție cu PNL și UDMR, da. Și pe o majoritate transparentă. Pe o majoritate care se vede în Parlament, nu pe una de conjunctură.” Potrivit acestuia, obținerea celor 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului nu garantează și susținerea viitoarelor proiecte legislative. „Se poate să găsim o majoritate de conjunctură pentru a trece guvernul, să găsești acele 233 de voturi astfel încât să fie învestit un guvern. În schimb, de a doua zi, dacă nu este acea majoritate transparentă, acel guvern e doar cu numele.”

Președintele PSD a insistat că un executiv trebuie să se poată baza permanent pe partidele care îl susțin în Parlament.

„Și, de fapt, n-ai făcut decât să te păcălești. De aceea cerința noastră de a avea această majoritate transparentă, majoritate pe care să se bazeze guvernul în Parlament, nu una de conjunctură”, a explicat Grindeanu.

După întâlnirea de joi cu premierul desemnat Luca Niculescu, liderul social-democrat anunțase deja că sprijinul PSD depinde de schimbarea politicilor economice și de formarea unei majorități parlamentare stabile.

În cadrul interviului, Sorin Grindeanu a criticat și pozițiile exprimate de AUR și USR privind organizarea unor alegeri anticipate.

Liderul PSD a susținut că cele două partide urmăresc mai degrabă propriile obiective electorale decât identificarea unei soluții pentru actuala criză politică.

„Există două partide politice în Parlament, AUR și USR, care am văzut că spun că vor anticipate, nimic altceva, vor anticipate și s-a terminat, pentru că ei își văd doar de interesul propriu, trecând peste interesul românilor.”

Grindeanu a arătat că apelul său privind asumarea responsabilității guvernării este adresat în special PNL și UDMR.

„Haideți să punem umărul, să trecem această perioadă, să facem o rectificare la sfârșitul lunii, să facem bugetul anul acesta, pentru anul 2027, să nu se mai repete ce s-a întâmplat cu bugetul pe 2026, care a fost aprobat în aprilie, dacă ne aducem bine aminte.”

Președintele PSD consideră că partidele ar trebui să lase temporar deoparte neînțelegerile pentru a adopta măsurile bugetare necesare.

„Lăsăm la o parte toate disputele politice. Lăsăm la o parte toate lucrurile care ne despart și ne despart multe. Chiar ne despart multe, dar nu e perioada asta. În perioada asta trebuie să trecem peste ele”, a declarat liderul social-democrat.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu au fost făcute după prima rundă de consultări desfășurată joi între premierul desemnat Luca Niculescu și reprezentanții PSD, PNL și UDMR. Discuțiile au avut ca obiectiv identificarea unei formule parlamentare care să permită instalarea unui nou Executiv, după mai multe luni de criză politică.

La finalul întâlnirilor, Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu dorește să participe la un guvern alături de PSD, dar ar putea analiza posibilitatea de a vota învestirea Cabinetului Niculescu. Liderul liberal a spus că o decizie definitivă va fi luată săptămâna viitoare, după examinarea programului de guvernare și a listei miniștrilor.

La rândul său, UDMR a transmis că ar putea susține parlamentar noul Executiv fără să participe direct la guvernare, în funcție de programul și componența echipei ministeriale. În aceste condiții, cele trei formațiuni nu au ajuns deocamdată la un acord privind constituirea viitoarei majorități.

PSD solicită participarea PNL și UDMR la guvernare, în timp ce liberalii preferă să nu intre într-un cabinet din care ar face parte și social-democrații. Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan, după eșecul tentativelor anterioare de formare a unui guvern, inclusiv respingerea Cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Potrivit termenului constituțional, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a solicita Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei miniștrilor.