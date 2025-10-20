Bijuteriile de la Luvru ar putea avea soarta tezaurului dacic furat din Olanda

Un fost agent al Biroului Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite, Tim Carpenter, expert recunoscut în investigarea infracțiunilor din domeniul artei, a oferit o analiză detaliată asupra jafului petrecut la Muzeul Luvru din Paris.

Într-un interviu acordat publicației Fox News Digital, Carpenter a explicat că furtul bijuteriilor coroanei franceze a fost o operațiune atent planificată, realizată de o echipă cu experiență și cu o cunoaștere profundă a valorii culturale a pieselor vizate.

Specialistul a avertizat, totodată, că obiectele sustrase ar putea fi deja în pericol de a fi topite sau dezasamblate, ceea ce ar face aproape imposibilă recuperarea lor.

Potrivit lui Carpenter, autorii au vizat cu precizie anumite obiecte de patrimoniu, ceea ce arată o cunoaștere detaliată a colecției muzeului.

„A fost un jaf țintit,” a spus expertul. „Știau cu exactitate ce caută și înțelegeau valoarea și semnificația culturală a acestor piese. De asemenea, au înțeles că aceste obiecte erau extrem de importante pentru poporul Franței”, a adăugat el.

Specialistul a subliniat că astfel de acțiuni indică implicarea unei echipe bine organizate, cu experiență în operațiuni de acest gen.

Furtul a avut loc în plină zi, în timpul programului de vizitare al muzeului, ceea ce l-a determinat pe Carpenter să descrie incidentul drept „șocant” prin îndrăzneala sa.

Potrivit relatărilor presei franceze, jaful s-a desfășurat în Galeria Apollo a muzeului — locul în care sunt expuse bijuteriile coroanei franceze și alte artefacte legate de Napoleon și de împărăteasa Eugénie.

În aproximativ șapte minute, hoții ar fi sustras opt piese istorice, printre care o tiară, un colier și un cercel cu safire, un set de bijuterii cu smaralde al împărătesei Marie-Louise, precum și o broșă relicvară.

Conform autorităților franceze, hoții au pătruns în clădire folosind un lift mobil și un disc de tăiere pentru a sparge un geam de la etajul întâi.

Ministerul de Interne a confirmat că echipele criminalistice analizează urmele lăsate la fața locului, în timp ce o listă completă a obiectelor dispărute este în curs de elaborare.

Carpenter a explicat că astfel de jafuri nu urmăresc neapărat păstrarea obiectelor în stare intactă, ci valorificarea lor prin transformare.

„Vor scoate pietrele din coroane, le vor tăia și le vor vinde individual,” a avertizat el.

Fostul agent FBI a precizat că această metodă este frecvent utilizată de rețelele criminale care operează pe piața neagră a bijuteriilor și pietrelor prețioase.

Odată ce pietrele sunt separate de montură și revândute, devine aproape imposibilă identificarea originii lor, ceea ce reduce dramatic șansele de recuperare.

Ministrul de Interne francez, Laurent Nuñez, a declarat pentru postul France Inter că investigația a fost lansată imediat, iar autoritățile dispun de înregistrări video și probe materiale importante. Acesta a confirmat că muzeul va revizui întregul sistem de securitate, întrucât incidentul a scos la iveală vulnerabilități legate de accesul în clădire.

Carpenter a adăugat că, în cazul unor instituții istorice precum Luvrul, menținerea unui echilibru între accesibilitatea publicului și protecția patrimoniului este întotdeauna o provocare: