Cetățeni români, arestați în Franța pentru furt de cupru

Doi cetăţeni români au fost condamnaţi miercuri la Bordeaux, Franţa, la pedepse de câte trei ani de închisoare pentru furt de cupru, în timp ce un al treilea a primit o sentinţă de doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, evaluate la aproximativ 320.000 de euro, potrivit AFP.

Procesul a avut loc la Tribunalul Penal din Bordeaux, într-o investigaţie extinsă privind creşterea furturilor de metale în regiunea Nouvelle-Aquitaine. În total, 14 membri ai unei comunităţi rome au fost trimiți în fața instanței pentru sustrageri din patrimoniul unor companii private şi pentru furturi de cabluri, însă doar trei dintre aceştia s-au prezentat în instanţă.

Cei doi inculpaţi judecaţi pentru furt de cupru, cunoscuţi sub poreclele „Cornici” şi „Americanu”, şi-au recunoscut faptele. Apărarea a invocat situaţia financiară precară şi lipsa unui loc de muncă, susţinând că banii proveniţi din valorificarea metalului erau utilizaţi pentru necesităţi de bază.

Declaraţiile nu au convins însă completul de judecată, judecătoarea subliniind că imaginile publicate pe platforma TikTok, înfăţişând teancuri de bancnote, contrazic argumentul unui furt comis din nevoie. Conform acuzaţiei, cuprul sustras era ars pentru a fi îndepărtate învelişurile care ar fi putut indica provenienţa, după care era revândut.

Avocatul Julien Plouton, care îl reprezintă pe inculpatul supranumit „Rich”, a susţinut că în acest dosar este dificil de stabilit responsabilităţile, de identificat cine se ascunde în spatele numelor din registrele firmelor cumpărătoare şi cine este cel care profită de sumele obţinute.

O companie de reciclare din Haute-Garonne, care achiziţionase cele 45 de tone de cupru provenite din furturi, a fost, de asemenea, vizată de anchetă. Procurorul a susţinut în faţa instanţei că nu exista un control real asupra originii metalului.

În apărarea sa, directorul general al firmei, ce are aproximativ 150 de angajaţi, a afirmat că le-a reamintit în mod oficial angajaţilor interdicţia de a procesa cupru ars. Instanţa a dispus achitarea companiei.

Potrivit datelor Ministerului de Interne, numai în 2024 au fost raportate circa 2.100 de furturi de cupru în Franţa, iar peste 200 de persoane au fost arestate între ianuarie 2023 şi octombrie 2024.