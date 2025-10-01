Justitie

Un agresor, arestat preventiv după ce a atacat cu cuțitul o femeie în Capitală

Un agresor, arestat preventiv după ce a atacat cu cuțitul o femeie în Capitală
Un bărbat a fost arestat preventiv miercuri, după ce a urmărit pe stradă, în Sectorul 2 al Capitalei, o femeie pe care nu o cunoștea și a atacat-o, punându-i un cuțit la gât. „Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini”, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Incidentul a avut loc în luna septembrie

Incidentul a avut loc pe 23 septembrie, în jurul orei 20:50, când victima se întorcea acasă pe o alee pietonală. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un bărbat o urmărește pe femeie și se apropie de ea din spate.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul i-a pus femeii un cuțit la gât, însă aceasta a reușit să scape după ce a prins lama cu ambele mâini.

„Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului”, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Ce nume au ales
CCR are judecători cu pensii mai mari decât salariile președinților de stat din Europa
Anchetatorii au precizat că femeia nu îl cunoștea pe agresor.

Judecătorii au decis arestarea preventivă a agresorului

Luni, procurorii l-au inculpat pe bărbatul surprins pe camerele de supraveghere în timp ce își urmărea victima.

Două zile mai târziu, miercuri, judecătorii au decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile. Individul are antecedente penale, a executat o pedeapsă cu închisoarea și, în noul dosar, este cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Incident asemănător, tot în Capitală

Reamintim că în luna august o femeie de 48 de ani a fost atacată în Sectorul 3. Procurorii au precizat că bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori cu un cuțit, fără un motiv aparent, provocându-i plăgi în zona gâtului și a toracelui.

„Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”, anunțau procurorii la acea vreme.

