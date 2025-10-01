International

Un român acuzat de furt a reușit să revină în Marea Britanie după trei deportări

Un român acuzat de furt a reușit să revină în Marea Britanie după trei deportăriSursă foto: Captură de ecran mylondon.news
Din cuprinsul articolului

Un cetățean român, Gigi Brătășanu, în vârstă de 48 de ani și cunoscut pentru activitatea sa de hoț de buzunare, a reușit să obțină documente de călătorie și să reintre în Marea Britanie, deși fusese expulzat de trei ori anterior pentru furturi comise în Londra, potrivit mylondonnews.

Românul este un cunoscut hoț de buzunare în Londra

În 2022, Gigi Brătășanu era căutat intens de autorități pentru aproximativ 20 de furturi presupuse, toate comise în autobuzele londoneze. Poliția Metropolitană a precizat că urmăreau un bărbat despre care se estimează că are între 40 și 45 de ani.

Brătășanu a fost deportat pentru prima dată în octombrie 2022, după ce a fost condamnat pentru o serie de furturi, însă a revenit în Marea Britanie în august anul trecut.

Bărbatul s-a întors în Marea Britanie pentru a-și continua infracțiunile

Brătășanu a revenit în țară după doar câteva săptămâni pentru a-și relua activitățile infracționale. După ce a ispășit o pedeapsă cu închisoarea, a fost deportat pentru a treia oară în ianuarie, însă a reușit să obțină o autorizație electronică de călătorie (ETA) pentru a reveni în Regatul Unit.

O băutură acidulată îți scurteaza viața cu 12 minute. Alimentele care ți-o prelungesc
Schimbări pe piața media. O nouă televiziune se lansează în România
Arestat

Arestat. Sursa foto: Pixabay

ETA permite călătorii de până la șase luni, în scop turistic sau familial. În fața instanței Inner London Crown Court, Brătășanu a susținut că s-a întors doar pentru un transplant de păr, nu pentru a comite noi infracțiuni.

Românul a fost condamnat la doi ani de închisoare

Judecătoarea Freya Newbury l-a condamnat pe Brătășanu la doi ani de închisoare, menționând istoricul său de furturi și arestările anterioare pentru infracțiuni comise în Londra. Avocatul apărării a susținut că Brătășanu a revenit în Regat pentru un transplant de păr, având familia stabilită în Spania.

Instanța a precizat că, după executarea pedepsei, acesta va fi deportat din nou. În primul an de mandat, guvernul britanic a expulzat aproximativ 5.200 de infractori străini, o creștere de 14% față de perioada precedentă.

 

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

