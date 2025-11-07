Muzeul Luvru, criticat de Curtea de Conturi pentru lipsa de investiții în securitate

Curtea de Conturi a criticat Muzeul Luvru pentru lipsa investițiilor în securitate, acuzând cheltuieli excesive pentru operele de artă. Directoarea muzeului, Laurence des Cars, a respins acuzațiile Curții, considerând auditul „prea sever”, potrivit FranceInfo.

Laurence des Cars a declarat că „Curtea are o viziune contabilă” și a negat absența oricărei „nereguli în conturile de gestiune ale Luvrului”. Directoarea respinge astfel criticile privind modul de gestionare a resurselor muzeului.

„Luvrul este un întreg în care nu trebuie să opunem lucrările de restaurare achiziţiilor de opere”, a declarat directoarea.

Auditul a semnalat degradarea finanțelor, achiziții excesive de opere de artă și investiții insuficiente în întreținere și punerea la standard a clădirii. Observațiile au fost făcute la aproape trei săptămâni după jaful în care au dispărut bijuteriile Coroanei.

Directoarea Laurence des Cars a subliniat că restaurarea și achizițiile nu trebuie să fie opoziționate și a amintit proiectele implementate de la preluarea conducerii. La șase luni, muzeul a lansat un plan de securitate, vizând probleme structurale și organizatorice, inclusiv prezentarea Mona Lisei.

În ultimii șase ani, muzeul a achiziționat peste 2.700 de tablouri, majoritatea rămânând în depozit, printre care lucrări ale lui Tiepolo și Cimabue. Curtea de Conturi critică și extinderea muzeului, cu un buget depășit de 666 de milioane de euro, al cărei finanțare rămâne incertă.

Muzeul afirmă că acceptă majoritatea recomandărilor Curții de Conturi, deși consideră că raportul uneori nu reflectă realitatea muncii sale. Laurence des Cars a mulțumit pentru sprijinul primit și a anunțat că va continua modernizarea Luvrului, după ce demisia sa a fost respinsă de ministrul Culturii.

Directoarea a oferit detalii despre Coroana împărătesei Eugénie, deteriorată de hoți, precizând că majoritatea pieselor au fost recuperate, lipsind doar un vultur de aur. Repararea și reexpunerea coroanei vor reprezenta „un simbol foarte frumos” pentru muzeu.