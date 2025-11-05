Un fost paznic de muzeu, devenit influencer, printre suspecții jafului de la Luvru

Unul dintre bărbații arestați în legătură cu jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, estimat la 88 de milioane de euro, s-a dovedit a fi un influencer activ pe rețelele sociale, pasionat de motociclete, care lucrase anterior ca agent de securitate la Centrul Pompidou, relatează Le Parisien.

Identificat de procurori drept Abdoulaye N., bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost reținut la domiciliul său din Aubervilliers, o suburbie din nordul Parisului, la șase zile după jaful comis pe 19 octombrie. El este acuzat de furt calificat și conspirație criminală. Presa franceză notează că ADN-ul lui Abdoulaye N. a fost descoperit pe una dintre vitrinele sparte și pe obiecte abandonate la fața locului, ceea ce îl plasează printre cei care au pătruns în galerie.

Publicațiile franceze mai scriu că acesta era cunoscut online drept „Doudou Cross Bitume”, un influencer care posta clipuri pe YouTube, TikTok și Instagram.

Un tribunal din Bobigny, situat la nord de capitală, a amânat miercuri un alt proces al său, într-un dosar separat privind deteriorarea de bunuri publice, invocând „atenția mediatică și evenimentele recente” care ar fi împiedicat desfășurarea unei audieri „în condiții de calm”. Avocatul Maxime Cavaillé, unul dintre apărătorii lui Abdoulaye N., a precizat că echipa de apărare va fi „extrem de vigilentă” în privința „respectării prezumției de nevinovăție” și va acționa pentru a proteja „drepturile și viața privată” a clientului, în ciuda naturii excepționale a cazului.

În total, patru persoane au fost arestate, printre care trei membri ai bandei care ar fi folosit un camion furat, o scară extensibilă și un lift de marfă pentru a ajunge la vitrina de la primul etaj al Galeriei Apollo. Potrivit anchetei, doi dintre hoți au spart o fereastră nesecurizată și două vitrine de sticlă, apoi au coborât rapid la parter, unde au fugit pe motociclete conduse de complicii lor. Operațiunea întregii echipe a durat mai puțin de șapte minute.

Pe conturile sale, el publica videoclipuri cu sloganul „Toujours plus près du bitume” („Întotdeauna mai aproape de asfalt”), în care apărea executând cascadorii cu motocicleta prin Paris și Aubervilliers, în apropiere de Stade de France. Alte clipuri promovau exerciții de forță și sfaturi de antrenament.

În mai multe înregistrări, „Doudou Cross Bitume” apare conducând un Yamaha TMax, același model de mega-scuter folosit de infractori pentru a scăpa de la fața locului după jaful de la Luvru.

Investigațiile arată că suspectul lucrase în trecut la UPS, Toys R Us și, o perioadă, ca paznic la Centrul Pompidou. Vecinii l-au descris drept „amabil”, „decent” și „deschis”.

Totuși, potrivit mai multor publicații, cazierul său conține 15 infracțiuni, printre care trafic de droguri, condus fără permis, punerea în pericol a altor persoane și o condamnare pentru jefuirea unui magazin de bijuterii în 2014.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că Abdoulaye N. și-ar fi „recunoscut parțial” implicarea în jaf.

Un alt suspect arestat săptămâna trecută fusese, de asemenea, condamnat pentru jaful din 2014, în care apare și Abdoulaye N., ceea ce ridică suspiciunea că actuala lovitură de la Luvru ar fi fost opera unei bande de recidiviști.

Până în prezent, bijuteriile furate nu au fost recuperate, iar ancheta continuă sub coordonarea Parchetului din Paris.