Suspect în dosarul jafului de la Luvru, judecat pentru un incident anterior

Unul dintre cei doi bărbaţi reţinuţi în legătură cu jaful de la Muzeul Luvru va fi prezentat în faţa tribunalului miercuri, la Bobigny — nu pentru furtul bijuteriilor, ci pentru o altă acuzaţie: distrugerea unei oglinzi într‑o secţie de poliţie, într‑un acces de furie.

Conform declaraţiei procurorului Laure Beccuau, suspectul, în vârstă de 39 de ani, „este deja cunoscut pentru fapte de furt calificat comise în 2008 şi 2014 şi se află, de asemenea, sub control judiciar într‑un alt caz de furt calificat care urmează să fie judecat în noiembrie la tribunalul penal din Bobigny”. În timpul conferinţei de presă, procurorul a precizat aceste elemente de context.

Apărarea inculpatului, reprezentată de avocaţii Maxime Cavaillé, Diala Al Shaman, Florian Godest Le Gall şi Maxence Gallo, a transmis într‑un comunicat că „doreşte să redea realitatea exactă a faptelor”.

Avocaţii au subliniat: „este corect ca acest domn să fie trimis în judecată miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 13:00, în camera 31 a tribunalului penal din Bobigny”.

Apărarea susţine că, în ceea ce priveşte acest caz vechi (2019), „judecătorul de instrucţie a constatat absenţa oricărui element incriminatoriu în ceea ce priveşte faptele de furt, fiind pronunţată o neîncepere a urmăririi penale pentru acest cap de acuzare”.

În ciuda acestui fapt, susţin avocaţii, „recunoscut nevinovat, el a fost totuşi plasat în arest preventiv. Această măsură nejustificată i‑a provocat furia, ceea ce i‑a adus trimiterea în faţa tribunalului penal din Bobigny pentru că a... distrus o oglindă din secţia de poliţie”. Apărarea adaugă că suspectul „nu se află absolut deloc sub control judiciar în acest caz”.

Procurorul a precizat că inculpatul locuia în Aubervilliers, suburbie situată în zona pariziană, şi lucra drept şofer de taxi clandestin.

Cu privire la incidentul de la Luvru, în care bijuterii regale au fost sustrase, procurorul a declarat că ADN‑ul inculpatului „a fost găsit pe una dintre vitrinele sparte, precum şi pe obiectele abandonate în timpul fugii”.

De asemenea, au fost anunţate cinci noi arestări, printre care şi „un alt suspect de jaf”, însă bijuteriile furate — estimate la 88 de milioane de euro — rămân încă de negăsit.

Miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 13:00, inculpatul va fi adus în sala de judecată a tribunalului penal din Bobigny, Camera 31, pentru a se da citire rechizitoriului privind distrugerea oglinzii.

Ancheta privind jaful de la Luvru continuă, fiind implicate sute de anchetatori şi probe ADN, în speranţa recuperării bunurilor şi identificării tuturor membrilor comenzii infracţionale.