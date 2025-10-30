Poliția franceză anunță cinci arestări suplimentare, în cazul furtului bijuteriilor Napoleoniene

Autoritățile franceze au anunțat arestarea a cinci noi suspecți în legătură cu furtul spectaculos al bijuteriilor coroanei Franței de la muzeul Luvru, ceea ce ridică numărul total al persoanelor arestate la șapte.

Procurorul Parisului, Laure Beccuau, a declarat că unul dintre cei cinci suspecți noi este considerat a fi parte din grupul de patru bărbați care a comis jaful.

Aceasta înseamnă că, după o urmărire de 11 zile, poliția a reușit să aresteze trei dintre cei patru bărbați suspectați că au participat direct la jaf, deghizați în muncitori de construcții pentru a fura artefacte datând din perioada napoleoniană.

Procurorul Beccuau a precizat că ancheta nu a descoperit încă niciunul dintre obiectele furate, estimate la o valoare de peste 100 de milioane de dolari.

Experții susțin că bijuteriile – inclusiv un colier de smarald cu peste 1.000 de diamante, oferit de Napoleon celei de-a doua soții – au fost probabil demontate pentru materiile prime.

Cele mai recente arestări au avut loc miercuri seara, atât în Paris, cât și în regiunea înconjurătoare, inclusiv în Seine-Saint-Denis.

Primii doi suspecți au fost arestați weekendul trecut, unul dintre aceștia fiind surprins încercând să fugă în Algeria de pe aeroportul Charles de Gaulle din apropierea Parisului.

Cei doi au fost plasați sub urmărire penală pentru furt organizat și conspirație criminală, iar Beccuau a anunțat că aceștia au „recunoscut parțial” implicarea lor după 96 de ore de interogatoriu.

Primul suspect, în vârstă de 34 de ani, este de naționalitate algeriană, având antecedente pentru infracțiuni rutiere și fiind identificat prin ADN-ul recuperat de pe unul dintre scutere.

Al doilea suspect, în vârstă de 39 de ani, este șofer ilegal de taxi și curier, născut în Aubervilliers, un suburb al Parisului, și a fost cunoscut poliției pentru furt agravat.

ADN-ul său a fost găsit pe sticla spartă a unei vitrine, potrivit procurorilor. Poliția nu a oferit imediat detalii despre ceilalți cinci suspecți arestați recent.

Jafurile de la Luvru au captat atenția internațională și au ridicat întrebări privind măsurile de securitate ale celui mai vizitat muzeu din Franța.

Directorul muzeului, Laurence des Cars, a recunoscut în fața Senatului francez că nu existau camere de supraveghere pe balconul de la etajul al doilea, unde hoții au pătruns în Galeria Apollo folosind un polizor unghiular pe 19 octombrie.