Dincolo de crizele macroeconomice și demografice, „greaua moștenire” lăsată de fosta administrație ascunde detalii instituționale care sfidează logica și legislația.

Unul dintre cele mai revoltătoare exemple, care ilustrează perfect mecanismele ce alimentează neîncrederea și exodul tinerilor, se află chiar în curtea Administrației Prezidențiale: situația de la Muzeul Național Cotroceni.

Dacă, la nivel teoretic, instituțiile de cultură funcționează după reguli stricte și transparente, realitatea de la cel mai important muzeu de frontispiciu al țării demonstrează contrariul. Aici, fostul președinte Klaus Iohannis a instalat un director, nu pentru un mandat limitat, ci cu un statut unic în România: director pe viață.

În mod normal, legislația managementului cultural care guvernează toate muzeele din România impune standarde riguroase pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Adică concursuri deschise și transparente, la care participă candidați cu studii de specialitate în domeniul cultural.

Aceștia au mandate fixe de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire doar pe baza performanței. Teoretic se fac evaluări periodice stricte, care pot duce la demiterea în timpul mandatului pentru rezultate necorespunzătoare.

În mod cu totul inexplicabil, Muzeul Național Cotroceni a devenit beneficiarul unei excepții legislative din anul 2016. Postul de director al acestei instituții emblematice a fost scos de sub incidența regulilor aplicate celorlalte muzee.

Astfel, funcția a putut fi ocupată de o persoană fără pregătire culturală de specialitate, fiind deschisă teoretic oricui: economiști, juriști sau chiar directori de autobază.

Beneficiarul direct al acestei portițe legislative este Liviu Jicman. Economist, jurist practicant și deținător al unei diplome de director de spital, acesta a preluat conducerea Muzeului Cotroceni în 2016. Modul în care a obținut funcția este cel puțin remarcabil pentru principiul meritocrației: a câștigat un concurs la care a participat singur.

Odată instalat de administrația Iohannis, mandatul său a căpătat o imunitate totală. Conform actualului cadru de funcționare a muzeului prezidențial, Liviu Jicman nu își termină niciodată mandatul. Nu este supus niciunei evaluări de performanță. Nimeni nu are dreptul legal să îl schimbe.

Această „moștenire” instituțională creează un blocaj major pentru actuala conducere a statului. Noul președinte, Nicușor Dan, se găsește în fața unei situații absurde, fiind practic legat de mâini și de picioare.

Administrația Prezidențială nu poate organiza un nou concurs pentru conducerea propriului muzeu și nu poate invoca criterii de evaluare profesională sau de fidelitate instituțională pentru a schimba managementul. Oricât de ineficientă ar fi conducerea, funcția rămâne securizată.

Situația de la Muzeul Național Cotroceni nu este doar o bizarerie politică, ci un precedent extrem de periculos pentru întregul patrimoniu național.

Dacă această excepție s-ar extinde la nivelul muzeelor județene sau locale, permițând consiliilor locale să numească directori fără nicio pregătire culturală, care să rămână în funcție pe viață, sistemul muzeal românesc ar intra pe un drum fără ieșire.

Transformarea instituțiilor de cultură în sinecuri permanente, sustrase oricărei forme de evaluare, reprezintă o lovitură directă adusă identității și patrimoniului cultural al României.