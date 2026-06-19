Premierul interimar Ilie Bolojan ar beneficia de susținerea acelorași voci din spațiul public care i-au promovat în trecut pe Traian Băsescu și Klaus Iohannis, suține fostul deputat Sebastian Ghiță.

În intervenția sa, Sebastian Ghiță a vorbit despre modul în care mai mulți jurnaliști și comentatori politici au susținut diferiți lideri politici în ultimii ani.

„Am o observație de făcut legată de acești domni Cristian Tudor Popescu, Tolontan, Tapalagă, Dogioiu, toți acești apostoli ai soroșismului. Senzația mea e că oamenii aceștia nu au noroc sau nu se pricep, pentru că l-au susținut pe Traian Băsescu, după ceva timp au început să îl înjure, că Udrea, că frate-su, a început să nu le mai placă”, a declarat Sebastian Ghiță la România TV.

Fostul deputat a afirmat că aceeași situație s-ar fi repetat și în cazul fostului președinte Klaus Iohannis.

„După aia l-au luat pe Iohannis în brațe și ne-au bătut, arestat, înjurat, ne-au făcut în toate felurile pe tot internetul și ne-au spus să ne închinăm că este cel mai mare ficus. Și au început că hakuna matata, că umblă prin Africa, că doar face nimic, și dă-i și înjură-l după aia pe Iohannis”, a mai spus Ghiță.

Omul de afaceri a declarat că aceleași voci din spațiul public îl promovează acum pe Ilie Bolojan.

„Acum văd că iar i-a apucat euforia și au început să ne explice că domnul Bolojan e noul Băsescu și noul Iohannis. Senzația mea este că poate nu au noroc, poate nu se pricep la chestia asta cu politica. Poate se gândesc ei la ei în sufletul lor să mai lase lumea în pace. Dacă de două ori nu a mers bine cum au spus el ce să le zicem oamenilor ăstora? Dacă ei se înșeală amarnic de fiecare dată când ne spun ceva”, a mai afirmat Sebastian Ghiță.

În continuarea intervenției, Sebastian Ghiță a declarat că liderul liberal ar trebui să clarifice anumite aspecte legate de trecutul său.

„Eu vă spun următoarea chestiune. Nu este ceva de demonstrat. Ne-au recunoscut șefii, partenerii, colegii lui Băsescu, că atunci când era pe Biruința scria note la Securitate. După aia a apărut domnul Iohannis, cu copiii, cu CV-ul. Acum vă spun următorul lucru. Acest personaj Bolojan trebuie să-și clarifice foarte bine, foare clar, trecutul.

Cum s-a mutat Universitatea lui Soroș de la Budapesta la Oradea. Care sunt relațiile lui cu doamna colonel Dogioiu. Este împins de aceeași oameni ca Băsescu și Iohannis și va face aceleași rele”, a mai spus fondatorul România TV.

Fostul deputat a făcut referiri și la activitatea publică a liderului liberal, susținând că imaginea acestuia nu reflectă rezultatele pe care le vede el în practică.

„A ajuns ministru la Energie, i-a certat pe toți din companiile de stat, dar i-a lăsat pe toți acolo. Cum se poate? Că te prezintă oamenii ăștia ca monstrul eficienței.

După aia l-a certat pe Adrian Năstase că ce a făcut cu OMV. Văd că s-a dus domnul Bolojan la Viena și a semnat tot un contract secret cu OMV. Deci acest domn Bolojan face aceleași lucruri și vom ajunge la același rezultat”, a declarat acesta.

În încheiere, Sebastian Ghiță a revenit asupra comparațiilor făcute între Ilie Bolojan, Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

„El este în același fel precum Traian Băsescu și Iohannis și, după umila mea experiență și părere, este tot de la securitatea lui Ceaușescu, ce rost are să ne tot păcălim? Rog toți oamenii să fie mai atenți la proveniența, comportamentul acestui om Bolojan, că rezultatele le va avea la fel ca Iohannis sau ca Băsescu”, a mai adăugat Sebastian Ghiță.