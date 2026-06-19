Sebastian Ghiță: Susținătorii lui Bolojan ori sunt nepricepuți, ori nu au noroc

Pe fondul discuțiilor despre viitorul politic al României, omul de afaceri Sebastian Ghiță a readus în atenție rolul pe care anumite voci influente din spațiul public îl au în promovarea și susținerea unor candidați. De asemenea, fostul deputat a făcut referire la susținătorii lui Ilie Bolojan, afirmând că aceștia „ori sunt nepricepuți, ori nu au noroc”.

În mesajul său, Sebastian Ghiță a amintit de foștii președinți Traian Băsescu și Klaus Iohannis, susținând că aceștia au fost sprijiniți de-a lungul timpului de mai multe voci influente din spațiul public, care ulterior au devenit critice la adresa lor.

Pornind de la această observație, Sebastian Ghiță ridică semne de întrebare cu privire la susținerea de care se bucură în prezent Ilie Bolojan în anumite cercuri publice, sugerând că experiențele politice din trecut ar trebui luate în calcul atunci când sunt promovate noi figuri politice.

„CTP, Tolontan, Tapalabă, Pantazi, Negruțiu, Striblea, Dogioiu etc... Bolojan, Fritz, Oana Gheorghiu, Vlad Voiculescu, Buzoianu, Moștenuță etc.... L-au susținut pe Băsescu şi apoi s-au enervat pe el că era de la Securitate! L-au susținut pe Johaus și apoi s-au enervat si pe el ca era tot de la Securitate! Acum ni-l propun pe Bolojan!!! Să văspun un secret: Bolojan este tot de la Securitate!!! Vă rog sa mă ajutați cu un răspuns sincer. Susținătorii lui Bolojan....ori sunt nepricepuți... ori nu au noroc?!”, a scris omul de afaceri pe Facebook.

Totodată, omul de afaceri face referire la evoluția economică a României, afirmând că țara ar fi pierdut resurse importante.

„În perioada în care acești influenceri minunați au impus Șefi de Stat....din România au dispărut 200 miliarde euro!!!”, a încheiat omul de afaceri.