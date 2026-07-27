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Dosar penal dacă folosești frâna de mână. Ce spune legea, de fapt

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Dosar penal dacă folosești frâna de mână. Ce spune legea, de fapt
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Din cuprinsul articolului

Folosirea frânei de mână nu reprezintă, în sine, o contravenție sau o infracțiune, dar sunt situații în care unele manevre cu aceasta îți pot aduce sancțiuni, de la amendă la dosar penal.

Când și mai ales cum nu e permis să folosești frâna de mână

Atunci când o astfel manevră cu frâna de mână este făcută pe un drum public și pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, șoferul poate fi sancționat.

În funcție de situație și de consecințele produse, sancțiunea poate merge de la amendă și puncte de penalizare până la suspendarea permisului sau, în cazuri grave, la răspundere penală, potrivit articolului 54¹ din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Codul Rutier).

Derapajele și drifturile, interzise

Una dintre cele mai frecvente situații este folosirea frânei de mână pentru a provoca intenționat derapajul mașinii, cunoscută în mod obișnuit drept „drift”.

Dacă manevra are loc pe un drum public și este considerată o conduită agresivă la volan, polițiștii pot aplica sancțiuni contravenționale și pot dispune suspendarea dreptului de a conduce, în funcție de încadrarea faptei.

De asemenea, șoferul poate primi amendă și puncte de penalizare dacă folosirea frânei de mână duce la pierderea controlului asupra autoturismului, la efectuarea unor manevre periculoase sau la încălcarea altor reguli de circulație.

Anvelope

Cauciucuri / sursa foto: dreamstime.com

În astfel de cazuri, sancțiunea depinde de comportamentul concret al conducătorului auto și de riscul creat pentru ceilalți participanți la trafic.

Poți să te joci cu frâna de mână, dar nu pe deumurile publice

Situația devine mult mai gravă atunci când manevra provoacă un accident. Dacă sunt rănite persoane sau, în cazuri extreme, se produce un deces, șoferul poate ajunge să răspundă penal.

În acest caz, dosarul penal nu este deschis pentru simplul fapt că a fost trasă frâna de mână, ci pentru consecințele produse prin conduita periculoasă.

Prin urmare, nu ți se face dosar penal doar pentru că tragi frâna de mână, nici măcar dacă faci drifturi, ci doar dacă faci asta pe drumurile publice. Într-un spațiu privat sau într-un loc special amenajat, situația poate fi diferită.

Pe drumurile publice însă, o manevră făcută pentru distracție poate avea consecințe serioase, de la amendă și suspendarea permisului până la răspundere penală, dacă provoacă un accident cu victime.

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