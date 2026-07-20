Mai mulți clienți ai Amazon Web Services (AWS) au trecut prin momente de panică după ce au primit facturi de miliarde și chiar trilioane de dolari. Cea mai mare sumă afișată a fost de 1,5 trilioane de dolari, însă reprezentanții Amazon au anunțat ulterior că totul a fost provocat de o eroare de facturare, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Facturile eronate au fost primite de utilizatori din mai multe categorii, inclusiv companii, organizații non-profit, studenți și dezvoltatori.

Dan Harvey, director de marketing la Learning Through Landscapes, a povestit că a rămas surprins când a primit factura pentru aplicația de audit a școlilor folosită de organizația sa caritabilă.

„Aproape că am făcut un atac de cord când am primit un e-mail de la AWS cu factura pentru aplicația de audit a școlilor a organizației noastre caritabile, care în mod normal ne costă mai puțin de o liră sterlină pe lună”, a arătat el.

În locul unei facturi obișnuite de aproximativ 43 de cenți, documentul indica o sumă de 7,8 miliarde de dolari.

„A trebuit să investighez amănunțit cu echipa noastră de asistență tehnică, în timp ce eram complet panicat, pentru a încerca să-mi dau seama ce se întâmplă cu contul nostru”, a declarat acesta.

Dan Harvey nu a fost singurul afectat. Mai mulți utilizatori au publicat pe rețelele sociale capturi cu facturile primite.

Un utilizator al platformei X, Bararth, a afișat o factură în valoare de 1,5 trilioane de dolari.

„Am văzut cifra respectivă pe factura mea AWS și sufletul meu mi-a părăsit trupul”, a scris el.

Printre cazurile semnalate se numără și un student din India, care plătește în mod obișnuit aproximativ un euro pe lună, dar a primit o factură de 10,9 miliarde de dolari. Un alt utilizator, istoric din Marea Britanie, s-a trezit cu o factură de 245 de miliarde de dolari și a descris experiența drept „O jumătate de oră oribilă de stres extrem.”

Amazon Web Services este cea mai mare platformă de servicii cloud din lume și deservește milioane de clienți, de la companii și instituții până la freelanceri și studenți.

Compania a explicat că valorile uriașe afișate pe facturi au fost generate de o defecțiune a sistemului de estimare a costurilor.

„Aceasta este o problemă cu prețurile unitare din cadrul subsistemului de calcul al facturării estimate”, au transmis reprezentanții Amazon.

Explicația confirmă că a fost vorba despre o eroare tehnică și nu despre costuri reale suportate de utilizatori.

Speculațiile despre inteligența artificială nu sunt confirmate

După apariția incidentului, pe platforma X au circulat numeroase speculații potrivit cărora eroarea ar fi fost provocată de cod generat cu ajutorul inteligenței artificiale.