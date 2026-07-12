La mai bine de opt luni din momentul în care gigantul american Amazon a luat decizia de a pune în aplicare cel mai sever program de restructurare din istoria sa, efectele se resimt din plin. Mii de foști salariați se lovesc în prezent de o piață a muncii extrem de aglomerată și rigidă. Situația este tensionată din cauză că marile corporații din tehnologie continuă să își reducă personalul pentru a muta bugetele masive către dezvoltarea sistemelor bazate pe inteligență artificială, conform CNBC.

Valul de disponibilizări de la Amazon a lăsat în urmă cifre impresionante. Compania a eliminat aproximativ 30.000 de posturi prin intermediul a două etape succesive de concedieri colective. De la sfârșitul anului 2022 și până în prezent, numărul total al funcțiilor desființate a trecut de 57.000, ceea ce reprezintă peste 16 procente din personalul corporativ de la nivel global.

Problemele celor rămași fără un loc de muncă sunt accentuate și de deciziile similare luate de alte companii de calibru din sectorul tehnologic, precum Meta, Microsoft, Cisco, Oracle sau Salesforce. Datele furnizate de firma de consultanță Challenger, Gray & Christmas arată că industria de profil a eliminat zeci de mii de locuri de muncă în Statele Unite, depășind orice alt domeniu economic din punct de vedere al restructurărilor.

Analizele recente indică faptul că inteligența artificială reprezintă principalul motiv din spatele acestor decizii drastice. Această tehnologie este invocată tot mai des în planurile de reorganizare, fiind responsabilă pentru o parte semnificativă din totalul concedierilor anunțate în acest an. Marile corporații aleg să automatizeze activitățile de rutină, să își restructureze echipele și să își canalizeze toate resursele financiare spre software-ul de nouă generație.

Mai mulți foști specialiști ai gigantului american au explicat că procesul de reangajare a devenit mult mai anevoios decât anticipaseră inițial. Unii dintre ei au trimis sute de CV-uri către diverse firme fără a primi măcar un răspuns, în timp ce pentru fiecare post nou publicat pe platformele de recrutare se înscriu în doar câteva ore sute de candidați concurenți.

Un exemplu este Jake Linsley, care a fost disponibilizat după o activitate de aproape șase ani în cadrul companiei. El a reușit să își găsească un nou angajator abia după aproximativ trei luni, optând pentru o firmă din domeniul tehnologiei medicale. Acesta a explicat schimbarea de perspectivă prin faptul că preferă acum stabilitatea unui angajator mai mic în locul unui salariu ridicat într-o companie unde postul poate dispărea peste noapte.

Pentru alți foști salariați, despărțirea de corporație a lăsat urme adânci, mai ales că își clădiseră întreaga carieră și identitate în jurul acestui brand global. Unii au descris situația drept ”sfâşietoare”, în special cei care adunaseră mai bine de un deceniu de activitate neîntreruptă în cadrul organizației.

Cu toate acestea, există și perspective optimiste, în care această disponibilizare a fost privită ca o oportunitate de reinventare profesională. Un fost inginer din cadrul diviziei Amazon Web Services a ales să accepte un salariu ușor mai mic doar pentru a putea activa într-o companie dedicată exclusiv inteligenței artificiale. Acesta a menționat că noul loc de muncă îi oferă un program de lucru mai echilibrat și șansa de a asimila cunoștințe de ultimă oră.

În tot acest timp, utilizarea inteligenței artificiale a devenit linia directoare principală pentru managementul superior. Directorul general Andy Jassy a solicitat în mod expres echipelor să integreze instrumentele de automatizare în activitatea zilnică și să identifice soluții pentru a menține sau crește productivitatea cu un număr mult mai redus de oameni.

Surse din interiorul companiei afirmă că în anumite departamente productivitatea și utilizarea aplicațiilor de inteligență artificială sunt monitorizate atent, iar aceste date pot influența direct evaluările anuale de performanță. Totuși, s-a renunțat recent la unele sisteme de clasificare internă deoarece angajații începuseră să folosească abuziv aceste tehnologii doar pentru a obține indicatori de performanță artificiali.

Pe lângă reducerea masivă a personalului de pe piața americană, strategia actuală implică și mutarea operațiunilor. Corporația și-a intensificat campaniile de recrutare în regiuni cu costuri salariale mult mai mici, cum este cazul Indiei, unde specialiștii pot fi angajați la un nivel de remunerare considerabil mai redus comparativ cu sediile centrale din Seattle. Această tranziție globală arată clar că prioritățile s-au schimbat, iar adaptarea rapidă la era inteligenței artificiale a devenit o condiție obligatorie pentru a supraviețui pe piața muncii.