Circul global și zeul profit: Radiografia unui Mondial devenit mare afacere

Campionatul Mondial de fotbal - acest grandios eveniment contemporan, ridicat la rangul de religie seculară - a încetat demult să mai fie o simplă competiție sportivă. Astăzi, el funcționează ca un teatru geopolitic și cultural, unde adevăratele bătălii nu se mai dau pentru teritorii, ci pentru audiențe, drepturi de televiziune și capital de imagine.

În mod paradoxal, în epoca interconectivității totale, „identitatea națională” devine din nou cuvântul de ordine. Națiunile participă la o psihoză colectivă pendulând dramatic între un entuziasm tumultos, în caz de victorie și o dezamăgire generalizată, în caz de înfrângere, ambele orchestrate magistral de trusturile de media.

Mondialul, mai mult decât Olimpiadele, oferă acel prilej unic - aproape terapeutic - în care masele coboară în piață. Istoria ne-a învățat că piețele publice se umplu pentru a dărâma dictaturi sau pentru a schimba guverne corupte. Fotbalul, în schimb, reușește miracolul de a îmblânzi această energie revoluționară: cetățenii ies în stradă nu pentru a cere dreptate socială, ci pentru a flutura simboluri, eșarfe și culori care demonstrează apartenența, adesea fictivă sau exacerbată, la o națiune. Este o formă de catharsis controlat, unde frustrările socio-economice rămân în afara strigătului colectiv.

Această ediție extinsă reprezintă triumful cantității asupra calității. Având o „bază de lucru” de 48 de state, competiția cuprinde acum în faza finală aproape un sfert din națiunile recunoscute ale lumii. Extinderea este vândută publicului larg într-un ambalaj romantic, democratic: „democratizarea fotbalului”, șansa istorică ca țări considerate minuscule pe harta fotbalistică să calce pe marea scenă pentru prima dată. Aceasta ar fi, în viziunea idealiștilor naivi, partea non-afacere. În realitate, această generozitate geopolitică ascunde un calcul corporatist elementar: mai multe meciuri înseamnă mai multe minute de publicitate, piețe noi de desfacere pentru sponsori și, desigur, mai multe voturi asigurate în Congresul FIFA pentru menținerea status-quo-ului decizional. Domnul Sepp Blatter ne-ar putea explica mai bine situația reală, pentru că în timpul domniei sale s-a lansat în ,,formă modernă’’.

Extinderea la 48 de echipe nu este despre incluziune culturală, ci despre lărgirea rețelei de distribuție a unui produs de lux, pe care, cel puțin aparent, și-l permite toată lumea.

Dincolo de discursurile patriotice sforăitoare, realitatea din teren oferă o lecție brutală de demografie și sociologie politică. Echipele naționale ale marilor puteri fotbalistice nu mai sunt de mult oglinda unei dimensiuni etnice idilice, ci laboratoare în care se observă schimbările profunde din compoziția populației globale. Evoluțiile în sens multietnic ale bazei demografice sunt evidente: imigranți din prima generație și descendenți ai acestora compun astăzi coloana vertebrală a selecționatelor care aspiră la glorie.

Persoane care în urmă cu doar 50 de ani erau admise cu greu în echipele naționale – sau chiar excluse pe criterii rasiale și sociale – sunt astăzi zeii stadioanelor. Cazurile unor țări precum Franța, Anglia, Germania, Belgia sau Olanda sunt de-a dreptul elocvente. Forța lor sportivă și speranța legitimă în victoria finală nu sunt produsul vreunui miracol genetic autohton, ci consecința directă a capacității acestor state de a absorbi și de a valorifica energiile sportive imense ale comunităților formate în urma migrației.

Această realitate nu a apărut însă într-un vid istoric. Ea este efectul tardiv și adesea neasumat al vechiului proces colonial, combinat cu mecanismele moderne ale globalizării muncii și ale mobilității inter-europene. Marile imperii de ieri își culeg astăzi roadele sportive din fostele colonii. Fotbalul devine astfel o formă de colonialism rezidual, dar îndulcit: talentele brute descoperite în periferiile defavorizate ale lumii sunt șlefuite în academiile occidentale pentru a aduce glorie simbolică exact acelor metropole care, la nivel politic, dezbat intens închiderea granițelor și restricționarea imigrației. Este culmea sarcasmului și ipocriziei ca aceiași politicieni care își construiesc platformele pe retorici xenofobe să sară de pe scaunele din lojele oficiale celebrând golurile înscrise de fiii imigranților.

La polul opus al acestei dinamici se află statele cu poziții net inferioare pe scena economică mondială. Aceste țări sunt, prin excență, surse de emigrație, bazine de resurse umane secătuite de exodul creierelor și, implicit, al picioarelor talentate. Conștiente de propria neputință infrastructurală, aceste federații de la periferia sistemului încearcă cu disperare să-și repatrieze simbolic valorile. Ele vânează sportivii valoroși din diaspora, născuți sau crescuți în Occident, încercând să-i atragă înapoi spre obârșie.

Această strategie aduce la suprafață o altă fațetă a ipocriziei sportului rege: dubla cetățenie ca instrument de marketing sportiv. Jucători formați de sistemele europene ultra-performante aleg, la maturitate, să reprezinte țările de origine ale părinților sau bunicilor lor. Din punct de vedere sentimental, discursul este ambalat în haine nostalgice, ale „chemării sângelui”. Din punct de vedere pragmatic însă, este adesea o decizie de carieră: un Mondial jucat pentru o țară din eșalonul secund oferă o vitrină globală mult mai accesibilă decât așteptarea unei convocări improbabile în naționala Franței sau a Germaniei.

Totuși, această încercare de reechilibrare este sortită eșecului pe termen lung. Ea nu compensează lipsa investițiilor interne, corupția endemică din federațiile locale și absența unor politici reale de dezvoltare. Statele sărace rămân dependente de firimiturile lăsate de Occident. Ele primesc sportivi care vorbesc limba maternă cu accent străin și care, după ce se va fi stins ecoul turneului final, se vor întoarce la cluburile lor milioanare din Europa, lăsând fotbalul de acasă în aceeași paragină structurală.

Exemplele cele mai elocvente abundă pe continentul african și în zonele insulare dependente. Selecționatele din Curaçao (unde marea majoritate a lotului este compusă din fotbaliști născuți în Olanda), Capul Verde, Ghana, Senegal sau Coasta de Fildeș supraviețuiesc competițional la nivel înalt doar prin această perfuzie identitară administrată de la distanță. Fără această infuzie de fotbaliști educați tactic și dotați fizic în suburbiile Parisului, Amsterdamului sau Lisabonei, periferia economică globală ar rămâne o simplă spectatoare la masa celor cu bani ... mulți.

Dacă statele sărace mizează pe nostalgie și legături de sânge, o categorie complet diferită de actori geopolitici rescrie regulile jocului prin forța brută a capitalului. Asistăm la ascensiunea unor state fără o mare tradiție fotbalistică, dar care își construiesc echipele naționale grație forței atractive a greutății lor economice. În acest univers profund tranzacțional, performanța nu se mai cultivă în academii de cartier, ci se cumpără direct de pe piața internațională a muncii, utilizând jucători neutralizați, sosiți nu ca imigranți, ci ca profesioniști de lux.

Primirea cetățeniei devine, în acest context, un act eminamente politic, golit de orice substanță culturală sau afectivă. Autoritățile naționale folosesc pașaportul ca pe un stimulent financiar și un instrument de PR menit să crească prestigiul țării, să întărească o iluzorie coeziune internă și să îmbunătățească imaginea în plan internațional. Procesul scoate la iveală o flexibilitate birocratică de-a dreptul fascinantă: guverne recunoscute istoric pentru rigiditatea lor extremă pe segmentul acordării cetățeniei sau al integrării străinilor devin brusc extrem de maleabile când miza este o calificare sau evitarea unei umilințe televizate la nivel global. Legile imigrației se topesc instantaneu în fața unui atacant de care depinde mândria națională.

Qatarul, spre exemplu, s-a remarcat ca un pionier al acestei inginerii demografice la turneele finale, aliniind de-a lungul timpului loturi în care peste un sfert dintre jucători erau născuți în străinătate – și în mod cert nu era vorba despre imigranți veniți la munca de jos, ci de profesioniști înalt remunerați, naturalizați la foc automat. Această practică a fost preluată și rafinată agresiv de vecinii din regiune. Emiratele Arabe Unite, sub comanda tehnică a unor strategi europeni, au asaltat preliminariile și turneele cu o veritabilă „legiune străină” compusă din fotbaliști născuți în Brazilia, Argentina sau ... Coasta de Fildeș. Războiul din Golf a mai temperat entuziasmul petro-federațiilor din regiune.

În final, când cortina va cădea peste arenele ultramoderne și fanii își vor strânge steagurile, dimensiunea geopolitică se va dizolva în singurul indicator care contează cu adevărat: profitul net. Campionatul Mondial de fotbal și-a definitivat mutația dintr-un festival al excelenței sportive într-o corporație transnațională absolută, unde FIFA joacă rolul unui guvern suprastatal, imun la legile locale și scutit de taxe.

Fotbalul depășește astfel, definitiv și iremediabil, cadrul strâmt al unei simple competiții sportive desfășurate la nivelul națiunilor. Dacă la nivel de cluburi acest cadru a fost pulverizat și depășit de decenii – cluburile mari funcționând ca niște veritabile conglomerate multinaționale detașate de orice loialitate geografică – astăzi fenomenul a contaminat în bună parte și eșalonul selecționatelor naționale. Terenul de fotbal a devenit o machetă la scară redusă care ne arată o dimensiune fundamentală a funcționării lumii contemporane: o lume guvernată de fluxuri de capital, de migrație controlată a creierelor și a talentelor, de externalizare a producției și de preluare ostilă a resurselor de la periferie către centru.

Speranțele romantice ale celor care mai cred în „spiritul curat” al jocului sunt doar combustibilul ideal pentru mașinăria de marketing, a cărei muzică de fond este o combinație de imnuri naționale. Naționalismul de tribună, tolerat și chiar încurajat în sens identitar, vinde mai bine.