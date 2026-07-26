Tadej Pogacar și-a trecut în palmares al cincilea Tur al Franței, după ce a încheiat cu succes ediția din acest an a celei mai prestigioase curse de ciclism din lume. Slovenul a egalat astfel recordul de cinci victorii deținut de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain, în timp ce ultima etapă, disputată pe Champs-Élysées, a fost câștigată de olandezul Mathieu Van der Poel.

Lider al clasamentului general înaintea ultimei etape, Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) și-a asigurat fără emoții al cincilea succes în Turul Franței.

Prin această performanță, slovenul intră în galeria celor mai mari cicliști din istoria competiției, egalând recordul de cinci triumfuri stabilit de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain.

Recordul rămâne la cinci victorii, după ce cele șapte titluri obținute de americanul Lance Armstrong au fost anulate din cauza încălcării regulilor antidoping.

Ultima etapă a competiției de ciclism din acest an, desfășurată cu sosirea tradițională pe Champs-Élysées, a fost câștigată de Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), după un final spectaculos pe străzile din Montmartre.

Olandezul i-a devansat pe coechipierul său, belgianul Jasper Philipsen, și pe danezul Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Victoria reprezintă al patrulea succes de etapă al lui Van der Poel în Turul Franței și al doilea obținut la ediția din acest an.

În clasamentul general, belgianul Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe) a încheiat pe locul al doilea, iar mexicanul Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) a ocupat poziția a treia.

Ediția din acest an a adus și o performanță remarcabilă pentru ciclismul francez. Pentru prima dată după 2014 și doar a treia oară în secolul XXI, doi sportivi din Franța au încheiat competiția în top 5 al clasamentului general: Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), pe locul al patrulea, și Lenny Martinez (Bahrain Victorious), pe poziția a cincea.