Măsurile de securitate de la Campionatul Mondial au atins un nivel fără precedent în Statele Unite ale Americii. Agențiile federale americane au confiscat peste 600 de drone în apropierea stadioanelor și a zonelor destinate suporterilor de la începutul turneului final, pe 11 iunie, a anunțat luni Administrația pentru Securitatea Transporturilor, conform agenției Reuters.

Toate orașele-gazdă de pe teritoriul american s-au confruntat cu această problemă. Reprezentanții FBI au comunicat că au fost confiscate drone din spațiul aerian restricționat în toate cele 11 localități din SUA care găzduiesc partide ale turneului final. Situația cea mai tensionată a fost înregistrată în Miami, unde au fost confiscate 130 de drone, în timp ce în Dallas autoritățile au interceptat peste 70 de astfel de aparate de zbor pe parcursul a doar cinci meciuri.

Pentru a garanta siguranța spectatorilor și a echipelor, Administrația Federală a Aviației a interzis total zborul dronelor deasupra meciurilor și a adunărilor de suporteri asociate acestora pe întreg teritoriul Statelor Unite. Restricțiile sunt extrem de clare și stricte în funcție de obiectivele protejate.

În zilele în care se dispută partide, toate operațiunile aeriene, inclusiv cele cu drone, sunt interzise pe o rază de 914 metri, deasupra nivelului solului în jurul stadioanelor. Singurele excepții permise sunt cazurile în care există o autorizație specifică din partea controlorilor de trafic aerian. În ceea ce privește adunările de suporteri, aparatele de zbor ghidate de la distanță sunt interzise pe o rază de o milă marină și până la 1.000 de picioare deasupra nivelului solului.

Cei care sfidează reglementările aeronautice riscă sancțiuni severe din partea legii. Operatorii de drone care intră în spațiul aerian restricționat fără o autorizație prealabilă pot fi sancționați cu amenzi uriașe, care ajung până la 100.000 de dolari, dar și cu acuzații penale sau confiscarea definitivă a aparatului de zbor, a declarat FBI-ul. Pentru a pune în aplicare aceste măsuri, Biroul Federal de Investigații are echipe speciale staționate în jurul stadioanelor de la Cupa Mondială pentru a detecta și a neutraliza la timp dronele neautorizate.

Justiția americană a început deja să aplice legea în mod direct. Cristobal Torres Alvarez, un cetățean mexican în vârstă de 40 de ani, a fost acuzat săptămâna trecută că a operat o dronă în spațiul aerian restricționat din jurul stadionului din Dallas, chiar înaintea disputării unui meci.

Aceste acțiuni de monitorizare și interceptare fac parte dintr-un plan mai amplu de securitate națională dezvoltat în ultimii ani. În 2025, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a consolida apărarea SUA împotriva dronelor care reprezintă o amenințare.

Ca urmare a acestei strategii, Departamentul pentru Securitate Internă a instalat noi sisteme de apărare împotriva dronelor inclusiv la granița dintre SUA și Mexic, în statul Texas, facilitând astfel monitorizarea rapidă a spațiului aerian în timpul marilor evenimente sportive internaționale.