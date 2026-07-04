Campionatul Mondial de Fotbal a ajuns în cea de a doua fază eliminatorie, iar meciurile din optimile de finală promit spectacol total pentru fanii din întreaga lume. Suprizele din faza grupelor au configurat tablouri neașteptate, transformând fiecare duel într-o adevărată finală timpurie.

Prima confruntare aduce față în față două echipe care au impresionat prin organizare și determinare: Canada și Maroc (ora 20.00). Canadienii mizează pe viteza și forța colectivă, în timp ce marocanii vin cu o defensivă exactă și un mijloc teren capabil să controleze ritmul jocului. Este un meci deschis oricărui rezultat, unde micile detalii vor face diferența.

Un alt duel incendiar este cel dintre Paraguay și Franța (ora 00.00). Francezii pornesc ca favoriți pe hârtie, având în componență vedete internaționale capabile să decidă soarta calificării într-o secundă. De cealaltă parte, naționala din Paraguay este recunoscută pentru spiritul de sacrificiu și agresivitatea pozitivă din teren, elemente care pot bloca mecanismul ofensiv al europenilor.

Brazilia întâlnește Norvegia (ora 23.00) într-o partidă care readuce în prim-plan confruntări istorice de la turneele finale. Sud-americanii vor încerca să impună jocul lor spectaculos, bazat pe tehnică individuală superioară. Totuși, nordicii sunt extrem de periculoși pe contraatac și la fazele fixe, profitând din plin de talia jucătorilor lor pentru a destabiliza apărarea braziliană.

Ultimul șoc al acestei faze este Mexic contra Anglia (ora 03.00). Englezii caută să își confirme statutul de pretendenți la trofeu, dar presiunea este uriașă. Mexicul beneficiază de o susținere masivă din tribune și de un stil de joc intens, sufocant pentru adversari. Câștigătoarea acestei partide va primi un impuls moral masiv pentru restul competiției, transformând acest meci în cel mai așteptat eveniment al zilei la Campionatul Mondial.

Meciurile sunt transmise în România de Antena și și AntenaPLAY