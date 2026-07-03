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Ralf Rangnick, antrenorul Austriei, vede o singură favorită la Cupa Mondială: „Va fi foarte greu de învins”

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Ralf Rangnick, antrenorul Austriei, vede o singură favorită la Cupa Mondială: „Va fi foarte greu de învins”Cupa Mondiala. Sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, a avut numai cuvinte de laudă la adresa Spaniei după înfrângerea cu 3-0 suferită joi în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Tehnicianul german s-a declarat impresionat de nivelul de joc al campioanei Europei și a spus că nu ar fi deloc surprins dacă „La Roja” va cuceri și titlul mondial.

Austria nu a reușit să pună probleme serioase formației iberice, care a controlat partida și și-a asigurat calificarea în sferturile de finală printr-o prestație convingătoare.

Ralf Rangnick, despre calitățile spaniolilor: „Nu fac greșeli”

La finalul meciului, Rangnick a explicat că una dintre cele mai mari calități ale Spaniei este capacitatea de a evita erorile care pot fi speculate de adversari.

„Am văzut astăzi cât de greu este să joci împotriva Spaniei. A-i forța să comită o greșeală sau să speri că vor face ceea ce în tenis se numește «greșeli directe» nu are niciun sens, pentru că pur și simplu nu le comit”, a declarat selecționerul Austriei.

Spania

Spania

„Nu m-ar surprinde ca Spania să devină campioană mondială”

Rangnick consideră că echipa pregătită de selecționerul Spaniei a ajuns la cel mai înalt nivel al său de la acest turneu, după un început ezitant, marcat de remiza fără goluri cu Capul Verde în primul meci din Grupa H.

„Spania a oferit astăzi, fără îndoială, cea mai bună prestație a sa din turneu și de departe. Poate că îmi asum un risc spunând asta, dar nu m-ar surprinde dacă am fi întâlnit nu doar actuala campioană europeană, ci și viitoarea campioană mondială. Dacă va continua să joace la acest nivel, va fi extrem de dificil să fie învinsă”, a afirmat antrenorul german.

Austria părăsește competiția „cu capul sus”

Deși echipa sa a fost eliminată în optimile de finală, Rangnick este de părere că Austria a avut un parcurs onorabil și a luptat până la capăt, în ciuda numeroaselor probleme de lot.

„Până la al doilea gol al lor eram încă în meci. Cu puțin noroc, am fi putut chiar spera să egalăm. Cred că echipa și-a demonstrat încă o dată solidaritatea, în ciuda numeroaselor obstacole pe care a trebuit să le depășească”, a spus selecționerul.

Acesta a amintit și de absențele importante cu care s-a confruntat Austria la acest turneu, printre care lipsa lui Christoph Baumgartner, accidentarea lui Philipp Mwene și fractura de maxilar suferită de Stefan Posch.

În ciuda eliminării, tehnicianul a declarat că Austria părăsește competiția cu fruntea sus, după ce a fost învinsă de o echipă pe care o consideră, în acest moment, principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale.

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