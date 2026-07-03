Dacă fotbalul ar fi o pânză de pictură, Spania lui Luis de la Fuente ar fi, fără îndoială, noul val de realiști magici. Pe gazonul încins din Los Angeles, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, „La Roja” nu a jucat doar fotbal. A predat o lecție de geometrie în mișcare, spulberând visul frumos al Austriei cu un 3-0 sec și indiscutabil.

A fost un meci al recordurilor istorice, al puștilor care fac mișto tot timpul și al unei dominații care trimite un semnal de alarmă înfiorător celorlalte pretendente la trofeu. Ca o ploaie răcoroasă, de vară.

Meciul a început sub semnul unei curiozități istorice fascinante.

Trimițându-i titulari pe Lamine Yamal (18 ani și 354 de zile) și Pau Cubarsí (19 ani și 161 de zile), Spania a devenit prima națională din ultimii 68 de ani care începe un meci eliminatoriu de Cupă Mondială cu doi adolescenți în primul unsprezece.

Ultima dată când s-a întâmplat asta? Brazilia în 1958, când un anume Pelé și coechipierul său Mazzola speriau planeta.

Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, știa că singura șansă în fața acestei mașinării de pase este un pressing sufocant, la limita sacrificiului.

În primele 20 de minute, planul a funcționat. Austria a alergat, a blocat și a încercat să fragmenteze jocul, Michael Gregoritsch trecând chiar pe lângă o deviere periculoasă la centrarea lui Sabitzer.

Însă, așa cum avea să mărturisească portarul Unai Simón la final, intensitatea austriecilor era un cec fără acoperire pe termen lung: „Știam că e imposibil să mențină acel ritm de presiune.”

Pauza de hidratare din minutul 24 a fost momentul în care De la Fuente a reajustat piesele pe tablă.

Spania a început să găsească omul liber dintre linii — pe Dani Olmo —, iar benzile au devenit bulevarde. Lamine Yamal, desemnat Superior Player of the Match, a început să presare praf de stele pe flancul drept, ridiculizându-și adversarii în duelurile unu la unu.

După un gol anulat lui Cucurella pentru un fault la portar și o paradă de zile mari a lui Schlager la șutul lui Yamal, defensiva austriacă a cedat în minutul 36.

Minutul 36: Marc Cucurella inventează o pasă genială în careu, strecurată inteligent din flancul stâng, iar Mikel Oyarzabal apare la finalizare, trimițând cu un calm chirurgical mingea în colțul porții. 1-0!

Austria a fost salvată de pauză, mai ales după ce lovitura liberă perfectă a lui Alex Baena a zguduit îmbinarea barelor în prelungirile primei reprize. Însă asediul abia începuse.

Rangnick a mutat agresiv la pauză, trimițându-i ulterior în teren pe giganții Marko Arnautović și Saša Kalajdžić, încercând să mute bătălia în aer.

Însă Spania din 2026 are o calitate rară: este la fel de cinică în defensivă pe cât este de spectaculoasă în atac. În timp ce Austria căuta cu disperare drumul spre poartă, defensiva spaniolă a închis toate lacătele.

În minutul 66, speranțele austriecilor au fost îngropate definitiv sub gazonul din Los Angeles.

Minutul 66: În urma unei acțiuni colective superbe pornite de la Cucurella, Alex Baena desenează o centrare impecabilă de pe partea stângă. Venit din spate, fundașul dreapta Pedro Porro prinde o lovitură de cap fulgerătoare, marcând primul său gol din carieră pentru echipa națională. 2-0!

Finalul de meci a fost o demonstrație pură de Ole-uri și control absolut. Austria a încercat să atace din mândrie, dar s-a lovit de recordul absolut al turneului.

Păstrând poarta intactă, Unai Simón a ajuns la 519 minute fără gol primit la Cupa Mondială, doborând recordul istoric de 517 minute stabilit de legendarul italian Walter Zenga în 1990.

Este al cincilea clean sheet consecutiv pentru Spania, performanță care egalează defensiva de fier din 2010, anul în care „La Roja” a câștigat trofeul mondial.

Cireșa de pe tortul iberic a fost pusă în minutul 89. Din nou Cucurella, într-o seară de grație, a oferit o pasă calibrată cu milimetrul în careu, iar Mikel Oyarzabal a realizat „dubla” cu o execuție plină de sânge rece: 3-0!

Prin această reușită, bascul Oyarzabal a devenit primul spaniol din ultimii 40 de ani care a înscris mai mult de un gol într-un meci eliminatoriu de Cupă Mondială, călcând pe urmele miticului Emilio Butragueño din 1986.

Spania — Austria (3-0)

Marcatori M. Oyarzabal (36', 89'), Pedro Porro (66')

Stadion Los Angeles, Optimi de Finală, CM 2026

Jucătorul Meciului, anunțat de FIFA: Lamine Yamal (Spania)

Spania: 34 de meciuri fără înfrângere în timp regulamentar / Unai Simón: 519 minute fără gol primit

Fluierul final a adus o îmbrățișare plină de respect între David Alaba și vedetele Spaniei. Austria pleacă acasă cu capul sus, conștientă că a scris istorie prin prezența aici, dar recunoscând superioritatea unui adversar extraterestru.

Pentru Spania, drumul continuă la Dallas, într-un sfert de finală de gală împotriva vecinilor din Portugalia.

Dacă băieții lui De la Fuente vor menține acest nivel de „aproape perfecțiune”, a doua stea deasupra stemei Spaniei nu mai pare doar un vis, ci o certitudine matematică.