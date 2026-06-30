Drama total la Monterrey. Maroc-Olanda: 3-2. Bucurie marocană, prăbușire olandeză

Maroc și Olanda s-au bătut pentru un loc în optimile de finală, unde câștigătoarea va înfrunta Canada. Maroc a eliminat a doua favorită, după Germania.

O nouă partidă de infarct în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din 2026! Pe o căldură sufocantă la Monterrey, care a impus pauze de hidratare în ambele reprize, Olanda și Maroc au oferit un duel de o intensitate tactică remarcabilă. Dar niciuna dintre echipe nu a putut controla șarbanda șuturilor în bară sau apărate de portari.

„Portocala Mecanică” s-a aflat la doar câteva zeci de secunde de calificare în timpul regulamentar. Dar „Leii din Atlas” au refuzat să cedeze și au smuls prelungirile în ultimul minut.

Selecționerul olandez Ronald Koeman a surprins pe toată lumea, abandonând linia clasică de patru fundași pentru un sistem experimental 3-4-3, folosit pentru prima dată din martie 2024.

Olanda a controlat posesia în prima parte (49% - 39%), dar atacurile au rămas sterile. Aripile Dumfries și Van de Ven s-au izbit de defensiva compactă a Marocului. Apărarea care venea după o serie excelentă de 5 meciuri fără gol primit în ultimele 7 confruntări cu echipe europene la Mondiale.

Marocanii au fost mult mai periculoși pe contre. În minutul 20, portarul olandez Bart Verbruggen a făcut minuni, respingând incredibil lovitura de cap a tânărului de 18 ani Ayyoub Bouaddi, urmată imediat de o altă paradă salvatoare la șutul lui Achraf Hakimi. Olanda a replicat abia în minutul 44, când șutul violent de la distanță al lui Micky van de Ven a fost deviat peste bară de Yassine Bounou. La pauză, tabela arăta un scor alb, 0-0.

Partea secundă a început sub semnul agresivității crescute a ambelor formații. În minutul 52, Hakimi, extrem de activ pe centrul terenului, a zguduit transversala porții lui Verbruggen cu un șut tras ca din pușcă.

Spargerea barajului a venit însă în minutul 72. Crysencio Summerville a semnat o acțiune superbă în bandă, a intrat în careu și, deși dezechilibrat, a trimis o pasă ideală în fața porții, de unde Cody Gakpo a îndeplinit o simplă formalitate.

A fost un gol descătușat de o uriașă încărcătură emoțională pentru Gakpo, aflat în mijlocul unei tragedii personale în familie. Cu această reușită (a 6-a din carieră la Mondiale), a urcat pe locul doi în topul all-time al marcatorilor olandezi la turneele finale. Este doar cu un gol în spatele lui Johnny Rep.

Când fanii olandezi începuseră deja să sărbătorească victoria, știind că Olanda era neînvinsă în ultimele 26 de meciuri la Mondiale în care deschisese scorul, Marocul a lovit năpraznic.

În minutul 91, la una dintre ultimele faze ale timpului regulamentar, proaspăt intratul Chemsdine Talbi a trimis o centrare perfectă în careul olandez. Fundașul central Issa Diop s-a înălțat imperial și a trimis mingea cu capul în plasă, declanșând nebunia pe banca de rezerve a Marocului.

Un gol de aur pentru Diop, aflat la doar a doua reușită în ultimii doi ani și jumătate!

Intrând în prelungiri, marocanii au preluat controlul total al posesiei. Olanda, vizibil zguduită de golul primit pe final. Au abandonat presingul și s-a retras într-un modul defensiv extrem de rigid (4-5-1), încercând să reziste fizic.

În minutul 96, Verbruggen a salvat-o din nou pe Olanda la o ocazie uriașă a lui Soufiane Rahimi, trimițând meciul în repriza a doua a prelungirilor.

Koeman a încercat să împrospăteze echipa prin introducerea lui Justin Kluivert în locul epuizatului Gakpo și a lui Marten de Roon, însă tensiunea este la cote maxime pe stadionul din Monterrey.

Penaltiurile aveau să aducă surpriza, marchează fifa.com!

După 120 de minute de uzură psihică și fizică în care tabela a rămas blocată la 1-1, destinul calificării s-a decis la loteria loviturilor de departajare, acolo unde portarul marocan Yassine Bounou a redevenit îngerul păzitor al „Leilor din Atlas”.

Seria a început sub semnul tensiunii extreme: deși Teun Koopmeiners a deschis contul cu calm pentru olandezi, portarii au făcut imediat spectacol, Bounou blocându-l pe Kluivert, în timp ce Verbruggen a menținut speranța „Portocalei Mecanice” apărând execuția lui El Aynoui.

După ce Rahimi, Weghorst și tânărul Talbi și-au transformat cu sânge rece penalty-urile, drama a atins apogeul în ultimele serii. Quinten Timber a ratat pentru Olanda, însă căpitanul Marocului, Achraf Hakimi, a irosit șansa de a închide meciul, execuția sa fiind parată de uriașul Verbruggen.

Presiunea s-a mutat pe umerii lui Crysencio Summerville, dar Bounou a ghicit din nou colțul și a respins senzațional. Imediat, Ismael Saibari, cel mai bun jucător din Eredivisie și colegul olandezilor de la PSV, a pășit la punctul cu var cu calificarea pe masă: șut plasat, gol, iar Marocul explodează de bucurie: 2-3!

„Leii din Atlas” semnează o nouă pagină de aur la Mondiale și zboară spre Houston pentru șocul cu Canada, lăsând Olanda lui Koeman în lacrimi după o bătălie epică la Monterrey.

Penalty (2-3): Teun Koopmeiners (gol), Justin Kluivert (ratare/apărat), Wout Weghorst (gol), Quinten Timber (ratare/apărat), Crysencio Summerville (ratare/apărat) / Neil El Aynoui (ratare/apărat), Soufiane Rahimi (gol), Chemsdine Talbi (gol), Achraf Hakimi (ratare/apărat), Ismael Saibari (gol).