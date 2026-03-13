William Shatner, vedeta din Star Trek, a căzut de pe cal la 94 de ani. Care este starea sa acum

William Shatner, legendarul actor din „Star Trek”, urmează să fie supus unei operații la umăr, după ce s-a accidentat grav la sfârșitul anului trecut. În timpul celei de-a 53-a ediții a premiilor Saturn ale Academiei de Science Fiction, Fantasy și Horror Films, desfășurate la Burbank, California, actorul în vârstă de 94 de ani a povestit că a căzut de pe cal în timpul unei plimbări, potrivit FoxNews.

Actorul a povestit că obișnuiește să călărească exemplare care participă la probe de abilități ecvestre.

„Călăresc cai care pot concura la probe de abilități ecvestre, care merg repede și se opresc brusc. Calul pe care îl dețineam m-a aruncat. Ea avea obiceiul să se ducă prea mult în lateral, cam șase centimetri. Eram pregătit, dar ea a plecat prea repede și m-a aruncat. Nu mai sunt un cascador tânăr. Am început să mă rostogolesc, dar am căzut pe umăr. Mi-am distrus umărul”, a mărturisit acesta.

Actorul a explicat că va fi supus unei noi operații la umăr.

Anul trecut, Shatner a vorbit deschis despre o afecțiune cu care se confruntă de decenii. Într-un videoclip promoțional pentru organizația Tinnitus Quest, actorul a povestit cum a dezvoltat tinitus în timpul filmărilor unui episod „Star Trek” intitulat „Arena”, când a fost prea aproape de explozia efectelor speciale.

„De-a lungul anilor, am avut multe suișuri și coborâșuri cu tinitusul și știu cât de dificil poate fi,” a mărturisit Shatner.

Conform Mayo Clinic, tinitusul este o afecțiune în care persoana poate auzi țiuituri sau alte sunete într-o sau în ambele urechi. Aproximativ 15-20% dintre oameni sunt afectați, în special adulții în vârstă.

Shatner a explicat că, deși nu există tratamente eficiente pentru tinitus, rămâne dedicat strângerii de fonduri pentru găsirea unui remediu.

În 2024, William Shatner a explicat că pentru a rămâne sănătos și plin de energie este important să fii activ și mereu curios.

„Să fii implicat în viață și curios. Norocul are mult de-a face cu sănătatea ta. Energia vieții și a sufletului depinde de sănătate. Dacă ești bolnav, nu poți fi energic. Norocul meu a fost că am fost sănătos toată viața”, mărturisea el.