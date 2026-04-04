Dragoste fără acte: Cum au reușit Russell și Hawn să rămână împreună patru decenii

De mai bine de patru decenii, Kurt Russell și Goldie Hawn formează unul dintre cele mai longevive și admirate cupluri din industria cinematografică. În ciuda unei relații solide, care a început în anii ’80 și continuă fără întreruperi, cei doi nu au simțit niciodată nevoia să își oficializeze legătura prin căsătorie, informează Fox News.

Decizia lor nu a fost una întâmplătoare, ci rezultatul unei filozofii de viață împărtășite. Atât Russell, cât și Hawn au vorbit, de-a lungul timpului, despre convingerea că o relație autentică nu depinde de un document legal. Pentru ei, libertatea personală și alegerea zilnică de a rămâne împreună au contat mai mult decât orice formalitate.

Actorul Kurt Russell, ajuns la vârsta de 75 de ani, a rememorat începuturile relației sale cu Goldie Hawn într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal.

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în 1967, pe platourile serialului „The One and Only, Genuine, Original Family Band”. La acea vreme, el avea doar 15 ani, în timp ce ea, în vârstă de 21 de ani, era dansatoare.

Drumurile lor s-au intersectat din nou abia în 1983,în timpul filmărilor pentru „Swing Shift”. Russell a povestit că, până la acel moment, amândoi trecuseră prin divorțuri și aveau deja copii: Hawn îi avea pe Oliver Hudson și Kate Hudson, iar el era tatăl lui Boston Russell.

Relația lor a evoluat rapid, fiind construită pe o înțelegere simplă: să se bucure de timpul petrecut împreună fără presiuni. „Am spus: hai să ne distrăm până nu mai avem timp. Și iată că au trecut 43 de ani”, a mărturisit actorul.

Deși nu au ajuns niciodată în fața altarului, cei doi au format un cuplu solid, reușind să-și unească familiile și să construiască o viață comună de durată. În 1986, au devenit părinții lui Wyatt Russell, consolidând astfel o relație care a rezistat timpului.

Actorul Kurt Russell a vorbit și despre viața pe care o duce alături de partenera sa de lungă durată, Goldie Hawn, dezvăluind că cei doi își împart timpul între mai multe proprietăți din Statele Unite.

Printre acestea se numără locuințe din Los Angeles, Palm Desert, Old Snowmass și New York City. Favorita actorului rămâne însă casa din Old Snowmass, o cabană spațioasă din bușteni în care cuplul s-a mutat în urmă cu peste patru decenii.

Russell a subliniat pasiunea comună pentru acest tip de locuințe, o preferință care datează încă din perioada în care dețineau o casă similară în Maine. Atracția pentru cabanele din lemn a rămas constantă de-a lungul anilor și continuă să definească stilul lor de viață.

Actrița a afirmat că legătura dintre ei funcționează fără acest pas, bazându-se pe devotament, onestitate, grijă și iubire. Ea a subliniat că independența financiară și personală a fiecăruia a contribuit la echilibrul relației, iar creșterea copiilor lor reprezintă una dintre cele mai mari realizări comune.

Hawn a mai spus că apreciază libertatea de a alege în fiecare zi să rămână alături de partenerul ei, considerând că nu există un motiv real pentru a transforma relația într-o căsătorie. În plan familial, actorul a devenit un tată adevărat pentru copiii lui Hawn, Kate Hudson și Oliver Hudson, care aveau doar câțiva ani atunci când el a intrat în viața lor. Cei doi l-au acceptat rapid și îl consideră tatăl lor, adresându-i-se cu apelativul „Pa”.

Oliver Hudson a vorbit despre relația cu Russell, descriindu-l drept omul care l-a crescut și care a avut un rol decisiv în formarea sa. El a rememorat inclusiv momentul în care actorul le-a propus lui și surorii sale adopția, propunere pe care au refuzat-o, considerând că legătura emoțională existentă era suficientă. Oliver a recunoscut însă și complexitatea relației cu tatăl său biologic, Bill Hudson, subliniind că apropierea dintre ei s-a construit în timp, după un proces îndelungat.