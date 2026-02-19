Sharon Stone acuză Hollywood-ul de ipocrizie cu privire la nuditate

Sharon Stone, celebra actriță din „Basic Instinct”, a lansat un atac dur la adresa standardelor duble din industria divertismentului. La 67 de ani, vedeta a povestit că s-a confruntat recent cu o situație pe care o consideră emblematică în ceea ce privește ipocrizia din breaslă, informează Fox News.

O echipă de filmare i-a cerut lui Sharon Stone să îndepărteze un tablou din studioul ei care înfățișează o femeie goală. Solicitarea a surprins-o și a nemulțumit-o profund, în contextul în care cariera sa a inclus scene îndrăznețe care au făcut istorie în cinematografie.

Actrița a subliniat contrastul dintre libertatea artistică invocată frecvent la Hollywood și reticența manifestată față de o lucrare de artă expusă într-un spațiu privat. În opinia sa, reacția echipei de producție reflectă o atitudine contradictorie: industria care a a avut de câștigat de pe urma imaginii sale îndrăznețe pare, în același timp, incomodă în fața unei simple reprezentări artistice a nudului.

Răspunsul a venit prompt și fără ezitare. Ideea în sine pare absurdă, aproape de neconceput. „Ce e atât de șocant?”, a fost reacția sa.

„Trăiesc în acest corp în fiecare zi. Mă trezesc în el, adorm în el. Este spațiul meu intim, locul în care exist. Îl folosesc pentru toate gesturile cotidiene, de la cele mai banale până la cele mai personale. Este propriul meu apartament. Aici locuiesc”, a mai punctat actrița.

Sharon Stone a lansat un mesaj tranșant despre felul în care societatea privește nuditatea și îmbătrânirea, susținând că, în 2026, temerile colective sunt încă ancorate în aparențe.

Actrița a vorbit deschis despre presiunea de a ascunde semnele trecerii timpului și despre dificultatea de a ne accepta așa cum suntem. Ea a amintit că femeile sunt artiste, mame, surori, soții, asistente, profesoare, iar lista rolurilor și contribuțiilor lor este mult mai amplă decât simpla aparență fizică.

„De ce în 2026 ne mai este frică să îmbătrânim și să trăim în noi înșine? Suntem mai mult decât aparențe... suntem artiste, mame, surori, soții, asistente medicale, profesoare... și lista poate continua!”

Stone a relatat și un episod recent petrecut în propriul studio. În timpul unei filmări, echipa de producție i-ar fi cerut să scoată din cadru un tablou intitulat „Zeița”, reprezentând o femeie dezbrăcată.

Momentul a determinat-o să reflecteze asupra dublei măsuri din societate: nuditatea stârnește disconfort, în timp ce violența și alte imagini dure sunt acceptate fără ezitare în spațiul public și pe ecrane.

„Ne temem de nuditate pe ecranele noastre, pe corpurile noastre, în casele noastre, dar nu și de violența cu care suntem bombardați zilnic?”, a punctat ea, încheind cu un apel direct: „Fiți serioși!”

Mesajul său a fost primit cu entuziasm de admiratori, care i-au apreciat sinceritatea și consecvența. Numeroși fani au lăudat autenticitatea actriței și au încurajat-o să rămână fidelă propriilor convingeri, considerând că tocmai această atitudine o definește și o face admirată de-a lungul anilor.

„Ai o personalitatea autentică. Nu te schimba niciodată”, a scris un utilizator. „Îmi place cât de reală ești”, a scris altcineva. „Este unul dintre multele motive pentru care te-am adorat întotdeauna, doamnă!”, a adăugat un altul.

„Uite cât de departe am ajuns doar având încredere în mine”, a scris un fan al vedetei. „Mulțumesc că ești atât de autentică! O adevărată inspirație, Sharon”, a transmis un alt internaut.

În 2024, Sharon Stone a stârnit din nou imaginația publicului cu o fotografie inspirată din rolul care a consacrat-o. Actrița a readus în prim-plan aura misterioasă a personajului Catherine Tramell din Basic Instinct, filmul care i-a cimentat statutul de simbol al anilor ’90.

Vedeta, remarcată de-a lungul timpului și pentru interpretarea din Casino, a publicat pe Instagram o imagine în care recreează celebra scenă ce a făcut istorie în cinematografie.

Îmbrăcată într-un set de lenjerie roșie din dantelă, Stone apare așezată pe un fotoliu opulent, în nuanțe de alb și auriu, cu picioarele încrucișate într-o postură recognoscibilă. Ținuta a fost completată de pantofi albaștri cu barete și un colier masiv din perle albe, iar privirea ei, fixată direct în obiectiv, trădează un zâmbet subtil, plin de încredere.

Fotografia a alimentat reacțiile fanilor, care au invadat secțiunea de comentarii cu elogii. Mulți au descris-o drept o muză fără vârstă, admirându-i frumusețea și siguranța de sine. Alte voci au subliniat cât de important este ca femeile mature să își asume cu îndrăzneală propria imagine și personalitate.