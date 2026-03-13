Matthew Fox din „Lost” revine cu un nou serial, alături de staruri precum Kurt Russell și Michelle Pfeiffer

Actorul Matthew Fox, cunoscut publicului larg pentru rolul din serialul de succes „Lost”, a vorbit despre motivul pentru care a ales să se retragă din lumina reflectoarelor exact în perioada în care cariera sa era în plină ascensiune. În acei ani, Fox devenise unul dintre cele mai recunoscute nume de la Hollywood, însă a decis să facă un pas înapoi și să se îndepărteze de agitația industriei cinematografice, informează Fox News.

Fox revine acum în atenția publicului odată cu noul serial „The Madison”, unde joacă alături de nume mari precum Kurt Russell și Michelle Pfeiffer. Producția va avea premiera pe data de 14 martie.

Așadar, Fox joacă în „The Madison”, o nouă dramă a lui Taylor Sheridan, creatoarea serialului „Yellowstone”, care îmbină o poveste de dragoste cu o dramă familială emoționantă care se petrece între Montana și New York City.

Reamintim că actorul devenit celebru datorită rolului din serialul „Lost”, iar acum a vorbit despre motivele care l-au convins să se implice într-un nou proiect de televiziune. Întrebat de Fox News ce l-a determinat să accepte rolul din „The Madison”, acesta a explicat că, în primul rând, „doar materialul” a fost cel care i-a captat atenția.

Actorul a povestit că interesul său a apărut încă din primele discuții purtate cu creatoarea serialului, Taylor Sheridan. Conversațiile s-au concentrat atât pe temele generale ale producției, cât și pe conturarea personajului pe care urma să îl interpreteze.

Actorul Matthew Fox a povestit că a realizat cât de special era proiectul abia după ce a citit în întregime scenariile. Potrivit acestuia, lectura materialului i-a schimbat imediat percepția asupra producției.

„În momentul în care am parcurs scenariile până la capăt mi-am spus: Este absolut incredibil”, a declarat Fox, subliniind că autorul textului este „un scriitor extraordinar” și că îi admiră profund munca.

Noua apariție marchează și una dintre rarele reveniri ale actorului în prim-plan, după ce s-a retras în mare parte din industria de la Hollywood la scurt timp după finalizarea filmărilor pentru serialul de succes „Lost”.

Într-un interviu acordat publicației Variety, Fox a recunoscut că anii petrecuți pe platourile de filmare și implicarea constantă în proiecte importante au însemnat și sacrificii personale, inclusiv absența de la unele momente importante din copilăria fiilor săi, Kyle și Byron:„Eram permanent pe platourile de filmare la Lost, făceam filme și promovam proiectele”, a spus Fox.

După o perioadă petrecută departe de lumina reflectoarelor de la Hollywood, Fox a recunoscut că dorința de a reveni în actorie a apărut firesc, alimentată de dorul de a spune povești. Actorul a explicat că, atunci când i s-a oferit ocazia de a face parte din noul proiect creat de Taylor Sheridan, decizia a venit rapid, convins că este pasul potrivit pentru el.

În noul serial „The Madison”, Fox îl interpretează pe Paul Clyburn, fratele lui Preston Clyburn, personaj jucat de Kurt Russell și cumnatul lui Stacy Clyburn. Personajul său este descris drept un spirit independent, pasionat de natură și de viața în aer liber, devenind una dintre figurile centrale ale poveștii care urmărește destinul familiei Clyburn în mediul rural din Montana.

Actorul a mărturisit că serialul a avut și o rezonanță personală puternică pentru el. Modul în care sunt construite poveștile și integrate temele în scenariu i-a stârnit emoții autentice, mai ales pentru că universul prezentat i-a amintit de propria copilărie, petrecută într-un mediu asemănător, în apropierea râului Madison. Fox a explicat că, uneori, atunci când citește un scenariu, apare un moment în care simte clar că rolul este inevitabil pentru el, iar această senzație a avut-o și în cazul noului proiect.

Serialul urmărește destinul familiei Clyburn, un clan originar din New York care se mută în Valea Râului Madison din statul Montana. Acolo, membrii familiei trec printr-o perioadă de durere și transformare, fiind nevoiți să se adapteze unei lumi complet diferite. Povestea explorează teme precum reziliența, iubirea și legăturile dintre oameni.

Distribuția producției reunește nume importante din industrie, printre care Michelle Pfeiffer, Patrick J. Adams și Beau Garrett. Garrett a declarat că ideea de reinventare, prezentă în serial, a rezonat profund cu experiențele sale personale din ultimii ani. Actrița a explicat că maternitatea i-a schimbat perspectiva asupra vieții și a carierei.

După nașterea copilului, în prezent în vârstă de trei ani, ea a decis să părăsească Los Angeles și să se stabilească într-un mic oraș de pe Vancouver Island, schimbare care i-a redefinit prioritățile. Actrița și-a amintit și emoțiile trăite la prima întâlnire cu Michelle Pfeiffer înainte de filmări.

Garrett spune că Pfeiffer s-a dovedit extrem de deschisă și susțină­toare, impresionând prin naturalețe, amabilitate și eleganță. Conversațiile lor din culise au făcut-o pe Garrett să simtă că are în față nu doar o actriță pe care o admiră și o respectă, ci și o persoană cu care poate lega o prietenie. „Apare în fiecare moment. Este incredibil de amabilă și plină de grație și, de asemenea, foarte ușor de vorbit cu ea”, a spus Garrett.